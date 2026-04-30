ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Пустовит призналась, как поддерживает отношения с любимым-военным и будет ли у них свадьба

18:23 30.04.2026 Чт
3 мин
Они привыкли к разлукам, но один разговор до сих пор не имеет ответа
aimg Катерина Собкова
Пустовит призналась, как поддерживает отношения с любимым-военным и будет ли у них свадьба Анастасия Пустовит (фото: РБК-Украина)

Актриса Анастасия Пустовит откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным, который уже пятый год служит в ВСУ. Она признается, что несмотря на расстояние, пара научилась сохранять близость и быть друг для друга опорой.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Актриса Пустовит разнесла стандарты красоты в кино: "Видим повальную волну оземпиковых женщин"

Как поддерживают отношения на расстоянии

"Просто мне кажется, что мы уже в той стадии, когда мы классные друзья. Кроме того, что мы любим друг друга и мы партнеры, мы реально друг другу самые близкие люди", - говорит Пустовит.

Актриса добавляет, что пытается поддерживать постоянную связь, даже несмотря на плотные графики и расстояние.

"Мы стараемся часто созваниваться, мы кружочки друг другу записываем. Я стараюсь по возможности к нему ездить, когда у меня есть свободное время. Он приезжает, конечно, в отпуск", - рассказывает она.

По словам Пустовит, именно эти ежедневные мелочи помогают сохранять эмоциональный контакт и не терять ощущение присутствия друг друга в жизни.

"Это человек, без которого ты уже не можешь. Это просто твой самый близкий человек, и все", - подчеркивает актриса.

Планирует ли актриса выйти замуж

Отдельно Пустовит прокомментировала вопрос брака. Она признает, что окончательных решений пара пока не имеет.

"Я не знаю. Я думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Относительно женитьбы, я думаю, всему свое время", - говорит она.

Актриса объясняет, что нынешние обстоятельства войны и усталость влияют на возможность планировать будущее, поэтому пара не спешит с формальными шагами.

Задумывается ли пара о детях

Также Пустовит призналась, что мечтает о семье и детях, но относится к этому с осторожностью.

"Хочу, очень хочу, очень хочу. И очень хочу, и очень страшно", - говорит она.

Она объясняет, что для нее важно прожить этот опыт вместе с партнером, а не по отдельности.

"Хочется, чтобы он был рядом, или чтобы я была возле него в этот момент. Мне очень хочется беременность пройти вместе, рождение, эти все первые годики", - отмечает актриса.

Пустовит подчеркивает, что не хочет оставаться с отцовством наедине и стремится к совместному опыту.

"Я не хочу, чтобы он был лишен ощущения того, что он папа. И я не хочу оставаться с этим опытом, то есть один на один с ребенком", - добавляет она.

В будущем актриса мечтает о простой семейной жизни - с домом, природой и животными, подальше от городского ритма.

Что известно о личной жизни Пустовит

Анастасия Пустовит познакомилась со своим возлюбленным, имя которого она не раскрывает, еще до начала полномасштабной войны. Тогда пара только начинала отношения и планировала жить вместе уже через несколько недель.

Впрочем, эти планы изменила война: мужчина сразу присоединился к добровольцам и впоследствии был мобилизован. Из-за службы они видятся очень редко, ведь почти все время проводят отдельно.

В одном из интервью она рассказывала, что Запорожье стало местом их коротких встреч - именно туда актриса приезжает, когда у любимого появляется возможность отдохнуть.

Еще больше интересного:

Актриса Пустовит вспомнила, как 10 дней в психбольнице спасли ее жизнь

Анастасия Пустовит призналась, как пережила депрессию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге