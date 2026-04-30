Пустовит призналась, как поддерживает отношения с любимым-военным и будет ли у них свадьба

Актриса Анастасия Пустовит откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным, который уже пятый год служит в ВСУ. Она признается, что несмотря на расстояние, пара научилась сохранять близость и быть друг для друга опорой.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Как поддерживают отношения на расстоянии

"Просто мне кажется, что мы уже в той стадии, когда мы классные друзья. Кроме того, что мы любим друг друга и мы партнеры, мы реально друг другу самые близкие люди", - говорит Пустовит.

Актриса добавляет, что пытается поддерживать постоянную связь, даже несмотря на плотные графики и расстояние.

"Мы стараемся часто созваниваться, мы кружочки друг другу записываем. Я стараюсь по возможности к нему ездить, когда у меня есть свободное время. Он приезжает, конечно, в отпуск", - рассказывает она.

По словам Пустовит, именно эти ежедневные мелочи помогают сохранять эмоциональный контакт и не терять ощущение присутствия друг друга в жизни.

"Это человек, без которого ты уже не можешь. Это просто твой самый близкий человек, и все", - подчеркивает актриса.

Планирует ли актриса выйти замуж

Отдельно Пустовит прокомментировала вопрос брака. Она признает, что окончательных решений пара пока не имеет.

"Я не знаю. Я думаю, он и сам до конца не знает. Он очень сильно устал. Относительно женитьбы, я думаю, всему свое время", - говорит она.

Актриса объясняет, что нынешние обстоятельства войны и усталость влияют на возможность планировать будущее, поэтому пара не спешит с формальными шагами.

Задумывается ли пара о детях

Также Пустовит призналась, что мечтает о семье и детях, но относится к этому с осторожностью.

"Хочу, очень хочу, очень хочу. И очень хочу, и очень страшно", - говорит она.

Она объясняет, что для нее важно прожить этот опыт вместе с партнером, а не по отдельности.

"Хочется, чтобы он был рядом, или чтобы я была возле него в этот момент. Мне очень хочется беременность пройти вместе, рождение, эти все первые годики", - отмечает актриса.

Пустовит подчеркивает, что не хочет оставаться с отцовством наедине и стремится к совместному опыту.

"Я не хочу, чтобы он был лишен ощущения того, что он папа. И я не хочу оставаться с этим опытом, то есть один на один с ребенком", - добавляет она.

В будущем актриса мечтает о простой семейной жизни - с домом, природой и животными, подальше от городского ритма.

Что известно о личной жизни Пустовит

Анастасия Пустовит познакомилась со своим возлюбленным, имя которого она не раскрывает, еще до начала полномасштабной войны. Тогда пара только начинала отношения и планировала жить вместе уже через несколько недель.

Впрочем, эти планы изменила война: мужчина сразу присоединился к добровольцам и впоследствии был мобилизован. Из-за службы они видятся очень редко, ведь почти все время проводят отдельно.

В одном из интервью она рассказывала, что Запорожье стало местом их коротких встреч - именно туда актриса приезжает, когда у любимого появляется возможность отдохнуть.

Анастасия Пустовит (фото: РБК-Украина)