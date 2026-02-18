Провал на Олимпиаде-2026: как украинские лыжники проиграли командный спринт

Сборная Украины по лыжным гонкам не смогла преодолеть квалификационный барьер в командном спринте на зимних Олимпийских играх 2026 года. Как женский, так и мужской дуэты финишировали за пределами топ-15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Женская команда: доминирование Швеции и вылет украинок и вылет украинцев

В женской части соревнований Украину представляли Анастасия Никон и София Шкатула.

В забеге вольным стилем наши спортсменки продемонстрировали 20-е время среди 26 заявленных коллективов.

Для выхода в решающую стадию турнира необходимо было попасть в число 15 лучших команд, однако украинкам не хватило скорости для борьбы с лидерами.

Лучший результат в квалификации подтвердили главные претендентки на "золото" - представительницы Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

Вторую и третью позиции заняли лыжницы из Финляндии (Ясми Йонсу / Ясмин Кахара) и Канады (Элисон Меки / Лилиан Ганьон) соответственно.

Финальный этап, где каждая участница будет преодолевать по три отрезка дистанции, начнется в 12:45 по киевскому времени.

Мужской спринт: сенсация от США и результат Драгуна и Лисогора

Аналогичная судьба постигла и мужскую команду. Дмитрий Драгун и Александр Лисогор заняли 23-е место в итоговом протоколе квалификации среди 27 сборных. Этот показатель не позволил украинцам продолжить выступления в финальной части Игр.

Главной неожиданностью утренней сессии стало выступление американского дуэта.

Бен Огден и Гас Шумахер сумели опередить титулованных норвежцев (Айнар Хедегарт / Йоханнес Клебо) и хозяев трассы - итальянцев (Элия Барп / Федерико Пеллегрино), которые считались фаворитами забега.

Борьба за медали среди мужчин начнется в 13:15 по Киеву. Формат финала предусматривает по три этапа для каждого из двух членов команды.