ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Провал на Олімпіаді-2026: як українські лижники програли командний спринт

Середа 18 лютого 2026 12:11
UA EN RU
Провал на Олімпіаді-2026: як українські лижники програли командний спринт Анастасія Нікон (фото: НОК України)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з лижних гонок не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр у командному спринті на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Як жіночий, так і чоловічий дуети фінішували поза межами топ-15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте також: Історія з "шоломом пам'яті" Гераскевича отримала продовження, попри рішення МОК

Жіноча команда: домінування Швеції та виліт українок

У жіночій частині змагань Україну представляли Анастасія Нікон та Софія Шкатула.

У забігу вільним стилем наші спортсменки продемонстрували 20-й час серед 26 заявлених колективів.

Для виходу у вирішальну стадію турніру необхідно було потрапити до числа 15 найкращих команд, проте українкам не вистачило швидкості для боротьби з лідерами.

Найкращий результат у кваліфікації підтвердили головні претендентки на "золото" - представниці Швеції Йонна Сундлінг та Майя Дальквіст.

Другу та третю позиції посіли лижниці з Фінляндії (Ясмі Йонсу / Ясмін Кахара) та Канади (Елісон Мекі / Ліліан Ганьон) відповідно.

Фінальний етап, де кожна учасниця долатиме по три відрізки дистанції, розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Чоловічий спринт: сенсація від США та результат Драгуна і Лісогора

Аналогічна доля спіткала і чоловічу команду. Дмитро Драгун та Олександр Лісогор посіли 23-тє місце у підсумковому протоколі кваліфікації серед 27 збірних. Цей показник не дозволив українцям продовжити виступи у фінальній частині Ігор.

Головною несподіванкою ранкової сесії став виступ американського дуету.

Бен Огден та Гас Шумахер зуміли випередити титулованих норвежців (Айнар Хедегарт / Йоханнес Клебо) та господарів траси - італійців (Елія Барп / Федеріко Пеллегріно), які вважалися фаворитами забігу.

Боротьба за медалі серед чоловіків розпочнеться о 13:15 за Києвом. Формат фіналу передбачає по три етапи для кожного з двох членів команди.

Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"