Падение, драма и история: Гандей сенсационно вышел в четвертьфинал шорт-трека на Олимпиаде (видео)

Понедельник 16 февраля 2026 15:41
Падение, драма и история: Гандей сенсационно вышел в четвертьфинал шорт-трека на Олимпиаде (видео) Олег Гандей (фото: НОК Украины)
Автор: Андрей Костенко

Единственный представитель Украины в мужском шорт-треке на Олимпиаде-2026 Олег Гандей вышел в четвертьфинал на дистанции 500 метров. Исторический результат стал возможным несмотря на падение во время квалификационного забега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований.

Читайте также: История со "шлемом памяти" Гераскевича получила продолжение, несмотря на решение МОК

Драма на последнем круге

В квалификации Гандей выступал в седьмой четверке. На последнем круге забега произошел завал: американец Брэндон Ким сбил представителя Узбекистана, в результате чего украинец также оказался на льду.

Несмотря на падение и боль, Гандей сумел подняться и финишировать третьим. Победителю забега - нидерландцу Йенсу вант Вауту - украинец уступил более чем восемью секундами.

Дисквалификация соперника и исторический прорыв

После просмотра эпизода судьи дисквалифицировали Кима. В итоге Гандей поднялся на вторую позицию в своем забеге и пробился в четвертьфинал.

Это первый случай в истории Украины, когда отечественный шорт-трекист преодолел квалификацию на дистанции 500 метров на Олимпийских играх. Ранее на этой стадии выбывали все украинцы, в том числе сам Гандей на Играх-2022, а также Владимир Григорьев (2002, 2006) и Евгений Яковлев (1998).

Когда четвертьфинал

В четвертьфинале спортсмены будут соревноваться в забегах по пять участников. Чтобы выйти в полуфинал, украинцу необходимо финишировать в топ-2 своего забега или стать одним из двух самых быстрых спортсменов среди тех, кто занял третье место.

Четвертьфинальные забеги на дистанции 500 метров состоятся в среду, 18 февраля. Начало - в 21:15 по киевскому времени.

Ранее фигурист Марсак рассказал о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады.

