Прощание с Дизелем: где похоронят музыканта из Green Grey и что о нем вспомнили звезды

Что коллеги рассказали о Дизеле

Ведущий Анатолий Анатолич и его жена, пиарщица Юла, пришли попрощаться с музыкантом и показали, какой была церемония.

Прощание с Дизелем (скриншот)

"Звучит его музыка... Это легенда, которая повлияла очень сильно на украинскую музыку, на украинцев, на меня лично как на подростка, в свое время. И сегодня я удивлюсь, если кто-то из украинского шоу-бизнеса не придет на это прощание. Не верю, что такое может быть неуважение", - сказал Анатолич в Stories.

Юла на прощании с Дизелем (скриншот)

Продюсер Николай Заруцкий, который долго работал с Green Grey, в комментарии "Суспільному" рассказал, что дружил с Дизелем. По его словам, Андрей "не просто звезда", ведь он светлый человек.

"Это была его внутренняя сила - выражать себя через музыку. Когда он видел ужасы войны, дежурил с военными, сбивал дроны, то говорил: "Я все переделаю и буду петь все песни на украинском". Песня "Горит Москва" - это шедевр, в котором он выразил свою позицию сильнее, чем любыми словами", - сказал продюсер.

Прощание с Дизелем (скриншот)

А ведущий и музыкальный продюсер Сергей Кузин рассказал, каким запомнил Дизеля и каким было его знакомство с группой.

"Я услышал их песню еще в 96-м, когда работал в Минске. Потом мы сделали совместную работу - песню "Не стреляй" с Юрием Шевчуком. Андрей был кайфовым человеком. Всегда с улыбкой. Я никогда не видел его мрачным", - отметил он.

Попрощаться с Андреем пришел и лидер "ТНМК" Олег Михайлюта. Фагот высказался о Дизеле и рассказал, какими были их отношения.

Фагот на прощании с Дизелем (скриншот)

"Фейерверк, человек-фейерверк. Я не знал об ишемической (болезни сердца). Само собой, он как обычный нормальный пацан, так всем направо-налево не рассказывал, что у него... Для меня это как гром", - признался Фагот.

"И несмотря на то, что у нас постоянно были какие-то зарубы между собой идеологические, уважение всегда присутствовало", - отметил он.

Мурик и Фагот (скриншот)

На прощании также можно было заметить Мурика (Дмитрия Муравецкого) - друга и коллегу Дизеля, который присоединился к Green Grey в 1994 году.

Как украинцы прощались с Дизелем (скриншот)

Также о Яценко высказалась Джамала.

"Он очень был добр ко мне. Много вместе шутили, джемили. Он как-то так ко мне всегда... Респект мне, а я к нему, знаете, как к огромной рок-звезде, у которой все сложилось. Были такие вот у нас отношения", - сказала она.

Кроме этого, попрощаться с Дизелем пришли Виктор Павлик и Тарас Тополя.

А тетя покойного музыканта сообщила OBOZ.UA, что тело Дизеля кремируют. А потом его прах похоронят в Киеве, на Байковом кладбище.

Что известно о смерти Дизеля

Напомним, 20 октября близкие музыканта сообщили о его смерти. Яценко было 55 лет. А впоследствии стало известно, почему умер Дизель. Оказалось, у него была ишемическая болезнь сердца.

Андрей Яценко умер (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Артиста не стало просто во время подготовки к масштабному туру по Украине, который должен был начаться уже на этой неделе. Дизель и Мурик планировали давать концерты и представить переведенные версии своих культовых хитов.