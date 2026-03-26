Проклятие стыковых матчей: как сборная Украины раньше играла в плей-офф отбора на ЧМ

12:42 26.03.2026 Чт
Пять попыток и пять болезненных поражений - вспоминаем историю выступлений "сине-желтых" в решающих битвах за Мундиаль
aimg Андрей Костенко
Украина против Уэльса в финале плей-офф отбора ЧМ-2022 (фото: УАФ)

Сегодня национальная команда Украины в шестой раз в своей истории попытается преодолеть сито плей-офф квалификации чемпионата мира. До сих пор этот этап был настоящим камнем преткновения для нашей сборной: несмотря на звездные составы и смену тренеров, путевка на ЧМ в стыках нам еще не покорялась.

О предыдущих попытках "сине-желтых" выйти на Мундиаль через стыки - рассказывает РБК-Украина.

Семь Мундиалей - один финал

Сборная Украины восьмой раз в своей истории играет в квалификации чемпионатов мира. Из предыдущих семи попыток - только одна была успешной.

В отборе на ЧМ-2006 "сине-желтые" завоевали первое место в группе и получили прямую путевку на турнир. Тогда в Германии команда Олега Блохина достигла стадии четвертьфинала.

Еще однажды - в квалификации ЧМ-2018 украинцы финишировали третьими в группе (после Исландии и Хорватии) и завершили выступления уже после первого этапа отбора.

В остальных пяти случаях наша сборная пыталась пробиться на турниры через стыки.

ЧМ-1998: Хорватское разочарование

Впервые фортуна отвернулась от украинцев в отборе на Мундиаль во Франции. Команда Йожефа Сабо заняла второе место в группе с Германией, опередив в частности Португалию.

Но в плей-офф наткнулась на звездную Хорватию. После поражения в Загребе (0:2), ответный матч в Киеве завершился лишь ничьей 1:1, хотя арбитр отменил чистый гол Виталия Косовского, который мог изменить все.

ЧМ-2002: Дортмундский кошмар

Под руководством Валерия Лобановского Украина пропустила вперед Польшу, а в плей-офф получила в соперники Германию.

Первая игра дома дарила надежду (1:1), однако выезд в Дортмунд стал катастрофой. Разгромное поражение 1:4 (гол престижа забил Андрей Шевченко) оставило "сине-желтых" без поездки в Японию и Южную Корею.

ЧМ-2010: Донецкая трагедия с Грецией

В отборе на ЧМ в ЮАР Украина сумела обойти Хорватию, став второй после Англии. Жребий в плей-офф свел подопечных Алексея Михайличенко с греками, что считалось подарком судьбы.

После выездных 0:0 все должно было решиться в Донецке, но минимальное поражение 0:1 шокировало всю страну.

ЧМ-2014: Фиаско в Париже

Эпоха Михаила Фоменко подарила самый эмоциональный плей-офф. В первом матче в Киеве украинцы сенсационно разбили Францию (2:0).

Однако ответный матч на "Стад де Франс" превратился в кошмар: разгром 0:3 и удаление Евгения Хачериди оставили Украину за бортом бразильского Мундиаля.

ЧМ-2022: Драматичный финал в Уэльсе

Последняя попытка состоялась при Александре Петракове. Из-за полномасштабного вторжения матчи перенесли на июнь 2022-го.

В полуфинале плей-офф Украина эффектно переиграла в Глазго Шотландию (3:1). Но в решающем поединке в Кардиффе минимально уступила Уэльсу (0:1) из-за досадного автогола Андрея Ярмоленко и невероятной игры вратаря соперников.

На этот раз подопечные Сергея Реброва имеют шанс наконец переписать историю. И первый шаг надо сделать в игре против Швеции.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины представила новую форму перед ЧМ-2026.

