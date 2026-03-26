Битва за Мундиаль: Ребров определился с составом на матч Украина - Швеция

09:47 26.03.2026 Чт
Из списка выбыли сразу несколько ключевых исполнителей и один дебютант
aimg Андрей Костенко
Сергей Ребров (фото: УАФ)

Национальная сборная Украины определилась со списком игроков, которые смогут выйти на поле в полуфинальном поединке плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против Швеции. В финальную заявку команды Сергея Реброва попали 23 футболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Читайте также: Ребров принял неожиданное решение по Лунину: известна истинная причина отсутствия вратаря

Кто не попал в список

По сравнению с предыдущим списком вызванных игроков, вне заявки на игру против шведов остался полузащитник Борис Крушинский. Также поединок пропустят защитник Ефим Конопля и хавбек Руслан Малиновский - оба лидера команды вынуждены отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Напомним, из-за травм сборной на этой стадии не помогут Артем Довбик, Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Максим Таловеров и Арсений Батагов.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Швеции:

  • Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Защитники: Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий (оба - "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток ("Остин"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо").
  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Олег Очеретько ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зубков ("Трабзонспор").
  • Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона"), Роман Яремчук ("Лион"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Битва за Мундиаль: Ребров определился с составом на матч Украина - Швеция

Когда матч

Решающая битва за выход в финал отбора ЧМ-2026 Украина - Швеция начнется сегодня, 26 марта, в испанской Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Ранее мы рассказали, где смотреть матч Украина - Швеция и какие шансы у команды Реброва.

Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН