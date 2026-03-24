Притула высказался о возможном решении старшего сына мобилизоваться: "Разговариваем об этом"

По словам Притулы, он уже обсуждает с сыном тему мобилизации и не исключает такого развития событий в будущем.

Во время разговора волонтер поделился, что Дмитрий интересуется современными технологиями и уже имеет навыки, которые могут быть полезными в военной сфере.

В частности, во время каникул парень помогал в фонде отца, где работал с дронами.

"Я разговариваю с ним об этом. У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить и т.д.", - рассказал волонтер.

Сергей Притула с сыном (фото: instagram.com/siriy_ua)

"Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности, поскольку он как оператор дрона будет анонимизирован - враг не будет знать, откуда он запускает дрон", - добавил он.

В то же время Притула отметил, что на этом этапе для него приоритетом является образование сына. Он сообщил, что Дмитрий сейчас учится на первом курсе КПИ.

"Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он дальше сочетать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение", - сказал Сергей.

К слову, Дмитрий, который родился в 2008 году, родился в браке Сергея Притулы с его первой женой Юлией.

В 2015 году телеведущий во второй раз женился - его женой стала Екатерина Сопельник.

У супругов родились две дочери: Соломия и Стефания. А в прошлом году у пары произошло еще одно пополнение - они стали родителями сына, которого назвали Марк.