Притула висловився про можливе рішення старшого сина мобілізуватись: "Розмовляємо про це"

За словами Притули, він уже обговорює з сином тему мобілізації і не виключає такого розвитку подій у майбутньому.

Під час розмови волонтер поділився, що Дмитро цікавиться сучасними технологіями та вже має навички, які можуть бути корисними у військовій сфері.

Зокрема, під час канікул хлопець допомагав у фонді батька, де працював із дронами.

"Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо", - розповів волонтер.

"Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано - ворог не буде знати, звідки він запускає дрон", - додав він.

Водночас Притула наголосив, що на цьому етапі для нього пріоритетом є освіта сина. Він повідомив, що Дмитро нині навчається на першому курсі КПІ.

"Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення", - сказав Сергій.

До слова, Дмитро, який народився у 2008 році, народився у шлюбі Сергія Притули з його першою дружиною Юлією.

У 2015 році телеведучий вдруге одружився - його дружиною стала Катерина Сопельник.

У подружжя народилися дві доньки: Соломія та Стефанія. А торік у пари сталося ще одне поповнення - вони стали батьками сина, якого назвали Марк.