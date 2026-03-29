RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Принц Уильям может публично унизить Гарри: в сети обсуждают новое заявление

11:20 29.03.2026 Вс
3 мин
Новая книга о Букингемском дворце подбросила еще одну громкую тему для обсуждения отношений братьев
aimg Иванна Пашкевич
Принц Уильям и Гарри (фото: Getty Images)

Между принцем Уильямом и принцем Гарри уже давно сохраняется серьезное напряжение, и теперь в медиа снова заговорили о возможном обострении этого конфликта. На этот раз причиной стало заявление, озвученное в новой биографии королевской семьи.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на woman&home.

Как говорится в новой книге королевского автора Тома Бауэра "Betrayal", принц Уильям якобы еще раньше определился со своей позицией в отношении младшего брата.

По словам неназванного гостя, который, как утверждается, присутствовал на приеме после коронации короля Чарльза, именно тогда Уильям якобы принял решение не приглашать принца Гарри на собственную будущую коронацию.

В материале также напоминается, что несмотря на публичные заявления Гарри о желании примирения с семьей, личной встречи между братьями не было уже много лет.

Отдельно отмечается, что публично вместе их не видели с августа 2024 года.

Представитель герцога и герцогини Сассекских уже отреагировал на книгу и ее автора.

"Те, кто ценит факты, будут искать информацию в другом месте, а те, кто любит дикие теории заговора и мелодраматизм, точно знают, где его найти", - заявил он.

Принц Уильям и Гарри (фото: Getty Images)

Также представители Сассексов резко высказались и о самом биографе.

"Давно пересек черту между критикой и одержимостью", - сказал представитель относительно Тома Бауэра.

Кроме темы коронации, в книге поднимается и вопрос будущего статуса Гарри и Меган в монархии.

Бауэр предполагает, что после восшествия на престол Уильям может действовать крайне жестко в отношении Сассексов.

"Было очевидно, что Уильям не собирался брать пленных. Став королем, он не мог проявить милосердие к своему брату и Меган", - отметил королевский биограф.

Автор также считает, что особое раздражение у принца и принцессы Уэльских якобы вызывает тема использования Меган ее королевского титула в коммерческих целях.

Именно это, по его предположению, могло еще больше повлиять на отношение Уильяма к брату и его жене.

Более того, Бауэр допускает, что в будущем может встать и вопрос титулов детей Гарри и Меган.

"Уильям, несомненно, обвинит Меган в нелояльности. Он может даже лишить Арчи и Лилибет их титулов", - утверждает Том.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми (фото: instagram.com/meghan)

В материале уточняется, что Арчи и Лилибет получили право на титулы принца и принцессы после того, как на трон взошел король Чарльз, ведь они являются внуками монарха по мужской линии.

Сейчас они официально значатся в линии престолонаследия как принц Арчи и принцесса Лилибет Сассекские.

В то же время в публикации отмечается, что теоретически подобные изменения возможны, однако на практике это могло бы вызвать серьезный резонанс в королевской семье и британском обществе.

Поэтому для такого шага, вероятно, должны были бы произойти очень весомые события с участием Сассексов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Принц УильямПринц ГарриКоролевская семья