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Свёнтек с историческим разгромом выиграла первый "Уимблдон" в карьере (видео)

Лондон, Суббота 12 июля 2025 20:53
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Свёнтек с историческим разгромом выиграла первый "Уимблдон" в карьере (видео) Фото: Ига Свёнтек впервые победила на травяном "мэйджоре" (x.com/wimbledon)
Автор: Андрей Костенко

Польская теннисистка Ига Свёнтек (№4 WTA) вписала своё имя в историю Уимблдонского турнира, добыв первый в карьере титул на травяном "мэйджоре". В финале она буквально сокрушила американку Аманду Анисимову (№12 WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финала.

Уимблдонский турнир-2025, финал

Ига Свёнтек (Польша) - Аманда Анисимова (США) - 6:0, 6:0

Исторический разгром

Финал стал первой очной встречей между полькой и американкой и длился всего 59 минут.

Свёнтек полностью доминировала на корте, не отдав сопернице ни одного гейма. Такой сухой счет в финале женской одиночной сетки "Уимблдона" стал первым за последние 114 лет - последний раз подобное случалось еще в 1911-м.

Вообще же, в семи матчах турнира польская теннисистка отдала соперницам лишь один сет.

Свёнтек с историческим разгромом выиграла первый &quot;Уимблдон&quot; в карьере (видео)

Достижения и рекорды

Для Свёнтек это первый титул "Уимблдона" и шестой трофей серии Grand Slam. Ранее были четыре победы на "Ролан Гаррос" и одна - на US Open.

Она стала первой польской теннисисткой, которая выиграла "Уимблдон" в одиночном разряде. Кроме того, победа в финале стала 100-й для Свёнтек на турнирах Большого Шлема. Также она выиграла все шесть финалов Grand Slam, в которых принимала участие.

С понедельника Ига Свёнтек вернётся на третье место в рейтинге WTA. Турнир в Лондоне стал для нее первым триумфом с июня 2024-го, когда она выиграла "Ролан Гаррос".

Ранее сообщили, что легендарная Винус Уильямс вместе с Мартой Костюк сыграет на турнире в Вашингтоне.

Также читайте о скандальной Соболенко, которая сыграет с финалистом "Уимблдона" в теннисной "битве полов".

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