ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Должны показать свою силу с первой минуты". Ребров об особенности противостояния с Азербайджаном

Воскресенье 12 октября 2025 19:10
UA EN RU
"Должны показать свою силу с первой минуты". Ребров об особенности противостояния с Азербайджаном Фото: Сергей Ребров (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча 4-го тура отбора чемпионата мира-2026 против Азербайджана. Наставник "сине-желтых" ответил на вопросы журналистов, оценил готовность игроков и поделился ожиданиями от игры.

Самое интересное с пресс-конференции - в обзоре РБК-Украина.

"Реагируем на неудачи хорошими матчами"

Комментируя предстоящий поединок, Ребров вспомнил первую встречу с Азербайджаном, которая завершилась ничьей (1:1), и отметил, что на этот раз ожидает другой игры.

"Во-первых, тогда очень мешало поле. Многие игроки проводили первый матч за сборную, было волнение. Сейчас, после Исландии, ребята выйдут более уверенными. Мы всегда хорошо реагируем на неудачи - когда проигрываем, потом показываем хорошую игру.

Надеюсь, что завтра ребята с первой минуты покажут нашу силу и докажут, что эти очки для нас гораздо важнее, чем для Азербайджана", - сказал Ребров.

Проблема второй игры

Тренер также рассказал, как сборная планирует избежать спадов во второй игре международного цикла, ведь раньше "сине-желтые" часто проводили вторые матчи слабее.

"Я уверен, мы в одинаковых условиях с Азербайджаном. Но для нас эта игра гораздо важнее. В некоторых матчах мы уже доказали, что можем показывать качественный футбол и во второй игре. Ребята сосредоточены на результате - завтра они должны показать максимум", - отметил наставник.

Будет ли играть Ярмолюк

Ребров также прокомментировал физическое состояние полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка, который пропустил матч с Исландией из-за проблем со здоровьем.

"Ярмолюк тренировался в общей группе вчера и сегодня. Посмотрим завтра, будет ли он готов на 100%. Это очень важно, чтобы все были готовы полностью", - отметил тренер.

Больше вариантов в штрафной

Отдельно Ребров остановился на игре команды в атаке. По его словам, сборная сделала выводы из первой встречи с Азербайджаном.

"Когда мы анализировали игру в Баку, увидели, что немного игроков оказывались в штрафной площадке. С Исландией было совсем иначе - во время голов там было достаточно футболистов. Важно, чтобы игроки создавали больше вариантов в завершающей фазе и верили, что мяч попадет именно к ним", - подчеркнул главный тренер.

Когда играет сборная Украины

Матч Украина - Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября, в Кракове. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

После трех туров в группе D сборная Украины имеет четыре очка и занимает второе место, уступая лишь Франции (9 очков). Третьей с 3-мя пунктами идет Исландия. На последней строчке - будущий соперник, Азербайджан. Свой единственный балл команда взяла в первой встрече с Украиной. В том же матче азербайджанцы забили свой единственный гол в отборе ЧМ-2026.

Ранее мы сообщили, как португальские врачи оценили травму Судакова в матче за сборную и когда футболист вернется на поле.

Также читайте, в какую передрягу попала сборная Азербайджана перед матчем с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Сергей Ребров
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит