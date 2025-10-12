"Повинні показати свою силу з першої хвилини". Ребров про особливість протистояння з Азербайджаном

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію напередодні матчу 4-го туру відбору чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Наставник "синьо-жовтих" відповів на запитання журналістів, оцінив готовність гравців і поділився очікуваннями від гри.

"Реагуємо на невдачі хорошими матчами"

Коментуючи майбутній поєдинок, Ребров згадав першу зустріч із Азербайджаном, яка завершилася нічиєю (1:1), та наголосив, що цього разу очікує іншої гри.

"По-перше, тоді дуже заважало поле. Багато гравців проводили перший матч за збірну, було хвилювання. Зараз, після Ісландії, хлопці вийдуть більш упевненими. Ми завжди добре реагуємо на невдачі - коли програємо, потім показуємо гарну гру.

Сподіваюся, що завтра хлопці з першої хвилини покажуть нашу силу та доведуть, що ці очки для нас набагато важливіші, ніж для Азербайджану", - сказав Ребров.

Проблема другої гри

Тренер також розповів, як збірна планує уникнути спадів у другій грі міжнародного циклу, адже раніше "синьо-жовті" часто проводили другі матчі слабше.

"Я впевнений, ми в однакових умовах із Азербайджаном. Але для нас ця гра набагато важливіша. У деяких матчах ми вже довели, що можемо показувати якісний футбол і в другій грі. Хлопці зосереджені на результаті - завтра вони повинні показати максимум", - зазначив наставник.

Чи гратиме Ярмолюк

Ребров також прокоментував фізичний стан півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, який пропустив матч із Ісландією через проблеми зі здоров’ям.

"Ярмолюк тренувався в загальній групі вчора й сьогодні. Подивимося завтра, чи буде він готовий на 100%. Це дуже важливо, щоб усі були готові повністю", - зазначив тренер.

Більше варіантів у штрафному

Окремо Ребров зупинився на грі команди в атаці. За його словами, збірна зробила висновки з першої зустрічі з Азербайджаном.

"Коли ми аналізували гру в Баку, побачили, що небагато гравців опинялися у штрафному майданчику. З Ісландією було зовсім інакше - під час голів там було достатньо футболістів. Важливо, щоб гравці створювали більше варіантів у завершальній фазі та вірили, що м’яч потрапить саме до них", - підкреслив головний тренер.

Коли грає збірна України

Матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, у Кракові. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Після трьох турів у групі D збірна України має чотири очки та посідає друге місце, поступаючись лише Франції (9 очок). Третью з 3-ма пунктами йде Ісландія. На останній сходинці - майбутьній суперник, Азербайджан. Свій єдиний бал команда взяла в першій зустрічі з Україною. В тому ж матчі азербайджанці забили свій єдиний гол у відборі ЧС-2026.