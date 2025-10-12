ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Повинні показати свою силу з першої хвилини". Ребров про особливість протистояння з Азербайджаном

Неділя 12 жовтня 2025 19:10
UA EN RU
"Повинні показати свою силу з першої хвилини". Ребров про особливість протистояння з Азербайджаном Фото: Сергій Ребров (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію напередодні матчу 4-го туру відбору чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Наставник "синьо-жовтих" відповів на запитання журналістів, оцінив готовність гравців і поділився очікуваннями від гри.

Найцікавіше з прес-конференції – у огляді РБК-Україна.

"Реагуємо на невдачі хорошими матчами"

Коментуючи майбутній поєдинок, Ребров згадав першу зустріч із Азербайджаном, яка завершилася нічиєю (1:1), та наголосив, що цього разу очікує іншої гри.

"По-перше, тоді дуже заважало поле. Багато гравців проводили перший матч за збірну, було хвилювання. Зараз, після Ісландії, хлопці вийдуть більш упевненими. Ми завжди добре реагуємо на невдачі - коли програємо, потім показуємо гарну гру.

Сподіваюся, що завтра хлопці з першої хвилини покажуть нашу силу та доведуть, що ці очки для нас набагато важливіші, ніж для Азербайджану", - сказав Ребров.

Проблема другої гри

Тренер також розповів, як збірна планує уникнути спадів у другій грі міжнародного циклу, адже раніше "синьо-жовті" часто проводили другі матчі слабше.

"Я впевнений, ми в однакових умовах із Азербайджаном. Але для нас ця гра набагато важливіша. У деяких матчах ми вже довели, що можемо показувати якісний футбол і в другій грі. Хлопці зосереджені на результаті - завтра вони повинні показати максимум", - зазначив наставник.

Чи гратиме Ярмолюк

Ребров також прокоментував фізичний стан півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, який пропустив матч із Ісландією через проблеми зі здоров’ям.

"Ярмолюк тренувався в загальній групі вчора й сьогодні. Подивимося завтра, чи буде він готовий на 100%. Це дуже важливо, щоб усі були готові повністю", - зазначив тренер.

Більше варіантів у штрафному

Окремо Ребров зупинився на грі команди в атаці. За його словами, збірна зробила висновки з першої зустрічі з Азербайджаном.

"Коли ми аналізували гру в Баку, побачили, що небагато гравців опинялися у штрафному майданчику. З Ісландією було зовсім інакше - під час голів там було достатньо футболістів. Важливо, щоб гравці створювали більше варіантів у завершальній фазі та вірили, що м’яч потрапить саме до них", - підкреслив головний тренер.

Коли грає збірна України

Матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, у Кракові. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Після трьох турів у групі D збірна України має чотири очки та посідає друге місце, поступаючись лише Франції (9 очок). Третью з 3-ма пунктами йде Ісландія. На останній сходинці - майбутьній суперник, Азербайджан. Свій єдиний бал команда взяла в першій зустрічі з Україною. В тому ж матчі азербайджанці забили свій єдиний гол у відборі ЧС-2026.

Раніше ми повідомили, як португальські лікарі оцінили травму Судакова в матчі за збірну та коли футболіст повернеться на поле.

Також читайте, у яку халепу потрапила збірна Азербайджану перед матчем з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Сергій Ребров
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить