Олег Винник назвал ключевое доказательство, что он не бежал из Украины

Олег Винник впервые подробно прокомментировал слухи, что якобы сбежал из Украины в багажнике "под пледиком". Он впервые рассказал, как все происходило на самом деле.

Как Винник встретил полномасштабное вторжение

По словам артиста, он приехал в Украину 13 февраля для работы и должен был возвращаться в Берлин 23-го числа, но рейсов уже не было. Первые взрывы застал в арендованном клубном доме под Киевом вместе с женой Таюне.

"Лежим мы в постели и Тая говорит: "Слушай, что-то вроде трясет. По-моему, война". А я такой: "Что-то я не почувствовал", - вспомнил Олег.

Тогда он вышел на балкон и заметил "разнообразные огоньки" за Киевом.

"Я так голову поднимаю вверх, а там моросит какой-то дождь. Я такой думаю: февраль месяц, что-то моросит мне на лицо. Я рукой так вытерся, смотрю, а она черная. У нас белый кафель был. Ногой раз, а там сажа. Я думал, что это нереально. Это какие-то торфяники горят. В конце концов докурил сигарету и такой захожу: "Тая, ты права, война", - вспомнил певец.

Первым, кому он позвонил тогда, был партнер по бизнесу Александр Горбенко, ведь "кроме него в Киеве никого не было". Впоследствии супруги забрали его семью и вместе отправились на запад страны. Сам мужчина присоединился позже.

"Была я, жена Александра, теща, дочь, собака, коты. Целая машина забита", - прокомментировала Таюне.

Винник с женой рассказали о начале вторжения (скриншот)

Что сказал Винник о выезде за границу

Именно бывший продюсер стал одним из тех, кто распространил слухи о нелегальном бегстве певца. Сам же он назвал эти заявления абсурдом.

"Тот, кто пишет, что он со мной был, меня там видел. Нет! Как может человек, который пересекал границу вообще в своей жизни, это сказать? Как это можно реально выехать из нашей страны под каким-то пледиком или в багажнике? Или это неуважение к нашим пограничникам и так далее?" - заявил артист.

По словам Олега, он имел право на выезд, ведь много лет является резидентом Германии. Кроме того, никогда бы не стал пересекать границу без надлежащих на то документов.

"Мы выезжали 27 февраля. Да, один раз был сказал 26-го. Мы должны были выезжать 26-го, но Александр не приехал. Но опять повторяю, Александра с нами в машине не было. 27 февраля мы выехали, но по официальным документам, потому что я уже 25 лет как резидент Германии. Это было законно", - подчеркнул он.

А относительно выезда "под пледиком" или в "багажнике", то эти упреки Олег назвал чушью.

"Просто представьте себе ситуацию. Пограничник паспорта берет и говорит: "А что это у вас там под пледиком?" А я такой говорю: "Пожалуйста". А он: "О, так это Олег Виник". Что это за чушь? Как это можно понять вообще? Есть законы Украины, есть документы, есть в конце концов риски для лица, которое известно на всю страну и песни которого звучат из каждого утюга. Я бы на это никогда не пошел бы, если бы не имел права переезжать", - пояснил он.

Напомним, слухи о выезде Винника появились в августе прошлого года. Тогда Горбенко заявил, что 24 февраля 2022 года Винник попросил его семью подождать, а затем приехал с "тремя большими чемоданами" и уехал с его родными за границу.

По словам продюсера, артист якобы ехал, прячась под "синим пледом между сиденьями", потому что боялся, что его узнают и не выпустят. Однако семья Винников все эти обвинения подробно опровергает в интервью.