"Реал" уволил Алонсо и назвал нового тренера: чем известен Арбеола

Мадридский "Реал" официально объявил о расторжении контракта с рулевым команды Хаби Алонсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Instagram .

Причины увольнения и результаты команды

Последней каплей для руководства "сливочных" стал проигрыш в битве за трофей. Мадридцы уступили каталонской "Барселоне" в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Хаби Алонсо возглавил "королевский клуб" в июне прошлого года, перейдя из немецкого "Байера".

Всего испанец провел на тренерском мостике 34 поединка. Несмотря на статус легенды клуба, результаты команды в текущем сезоне оказались нестабильными.

Сейчас "Реал" занимает вторую строчку в Ла Лиге, имея в своем активе 45 очков после 19 туров. Отставание от лидера чемпионата, "Барселоны", составляет четыре пункта.

В общей таблице Лиги чемпионов мадридский коллектив находится на седьмой позиции, что позволяет претендовать на прямой выход в 1/8 финала.

Официальная позиция клуба

В пресс-службе "Реала" подчеркнули, что Алонсо остается важной частью истории мадридцев.

"Хаби Алонсо - легенда нашего клуба, которая всегда воплощала его ключевые ценности. "Реал" навсегда останется для него родным домом. Мы благодарны тренеру и его штабу за профессионализм и преданность делу", - говорится в официальном релизе мадридцев.

Кто станет преемником

Вакантное кресло главного тренера первой команды не будет оставаться пустым. Клуб сообщил, что новым руководителем коллектива станет Альваро Арбелоа.

Это будет его первый опыт работы со взрослой командой. До сих пор испанец возглавлял молодежную команду клуба "Кастилью" и юношеский состав.



Как игрок Арбелоа провел за "Реал" 238 матчей во всех турнирах и дважды выигрывал с клубом Лигу чемпионов.

Вместе со сборной Испании Альваро становился чемпионом мира в 2010-м году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Первый матч после смены тренера "Реал" проведет в среду, 14 января, когда в 1/8 финала Кубка Испании будет противостоять "Альбасете", клубу второго дивизиона.