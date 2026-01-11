ua en ru
"Барселона" - "Реал" в Суперкубке Испании: голевая феерия и невероятная развязка (видео)

Воскресенье 11 января 2026 23:07
"Барселона" - "Реал" в Суперкубке Испании: голевая феерия и невероятная развязка (видео)
Автор: Андрей Костенко

Эль-Класико в финале Суперкубка Испании-2026 не разочаровало болельщиков. Противостояние "Барселоны" и "Реала" порадовало градусом напряжения, сногсшибательным сюжетом и результативностью.

О том, как прошел поединок - рассказывает РБК-Украина.

Суперкубок Испании, финал

"Барселона" - "Реал" - 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовский, 45+4 - Винисиус, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Удаление: де Йонг (Б), 90+1 (прямая красная)

Сдержанное начало

Первые 30 минут матча можно было спокойно пропустить. Команды за полчаса не отметились особым креативом.

Единственным действительно острым моментом был выход Винисиуса один на один с Жоаном Гарсией на 14-й минуте, но бразилец пробил по центру ворот.

В составе "Барсы" очень трудно было Ямалю, которому буквально не давал дышать Каррерас.

В целом каталонцы были более активными, однако результата в начале матча это не принесло.

Безумная развязка тайма

После получаса игры судья объявил перерыв на водопой. Команды отдохнули две минуты, а вернулись на поле совсем с другим настроением.

Рафинья мог открывать счет на 35-й минуте, когда Ямаль разрезным пасом вывел его один на один с Куртуа, но бразилец совсем неудачно пробил в одно касание.

Однако уже через минуту звездный исполнитель "Барселоны" исправился, причем в ситуации, когда забить было труднее, чем перед этим. Рафинья слева протащил мяч в штрафную и пробил в дальний угол. Куртуа до мяча не дотянулся. Так "Барселона" вышла вперед.

Казалось, что на перерыв команды так и уйдут при минимальном преимуществе каталонцев. Судья компенсировал три минуты. И именно в это время произошло самое интересное.

Сначала Винисиус прошел на фланге Педри и Кунде, забежал в штрафную, положил на газон Кубарси и отправил мяч в дальний угол - 1:1 на 45+2 минуте.

Не успели "сливочные" порадоваться этому успеху, как снова пропустили. На 45+4-ой Педри разрезал защиту "Реала" и вывел Левандовского один на один с голкипером. Поляк перебросил Куртуа - 2:1.

Но и "Барселона" радовалась недолго. На 6-й компенсированной минуте Хейсен после подачи углового пробил головой, Рафинья перевел мяч в перекладину, но на добивании сыграл Гонсало Гарсия и перевел мяч в ворота - 2:2. Невероятная развязка первого тайма.

Решающий гол после перерыва

Во втором тайме голевая феерия не имела продолжения. Фактически до решающих минут команды создали по одному моменту.

У "Реала" упустил свой шанс Винисиус, который дважды пытался пробить Жоана Гарсию. А у "Барсы" - Ямаль попал прямо в Куртуа после прострела Кунде.

Наконец на 73-й минуте гол состоялся. Отличилась "Барселона": Рафинья пробил в падении из пределов штрафной и мяч после рикошета от Асенсио залетел в ворота - 3:2.

Сразу после этого Хаби Алонсо бросил в бой Мбаппе. Но француз смог лишь оставить "Барселону" в меньшинстве: де Йонг заработал на нем прямую красную карточку.

Каталонцы даже в неравном составе могли забить в четвертый раз, однако Рэшфорд свой момент не реализовал.

Мог вырвать ничью и "Реал". Каррерас на 90+6 минуте бил по центру ворот с убойной позиции. Но Жоан Гарсия сыграл надежно.

16-й триумф "Барселоны"

Каталонцы второй раз подряд переиграли "Реал" в финале Суперкубка. В целом это их 16-я победа в турнире.

Мадридцы отстают уже на три титула: у них 13 побед.

Ранее мы рассказали, как ПСЖ Ильи Забарного одолел "Марсель" в Суперкубке Франции.

Также узнайте о единственном украинце в топ-100 самых дорогих футболистов мира.

