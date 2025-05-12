Алонсо возглавил "Реал": известна дата дебюта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Фабрицио Романо .

По имеющейся информации соглашение рассчитано до 2028 года, и уже согласованы не только условия контракта, но и тренерский штаб.

Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" ожидается на Клубном чемпионате мира под эгидой ФИФА.

"Реал" готовится торжественно попрощаться с Анчелотти, который завершит свою каденцию по окончании текущего сезона. После этого в клубе официально начнется новая эпоха - под руководством легенды клуба Хаби Алонсо.

"Сливочные" в сезоне-2024/25

Новый наставник возглавит "Реал" в период кризиса после ряда триумфальных сезонов.

В кампании-2024/25 столичный клуб провалился почти во всех соревнованиях, где принимал участие. Причем на внутренней арене отдал все трофеи принципиальному сопернику - "Барселоне".

"Реал" проиграл Суперкубок Испании с разгромом в финале от "Барсы" - 2:5. В финале Кубка страны мадридцы также уступили каталонцам - 2:3. В чемпионате - дважды потерпели поражения в Эль-Класико - 0:4 и 3:4.

В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти вылетели в четвертьфинале, без шансов сложив полномочия обладателя трофея в противостоянии с лондонским "Арсеналом" - 0:3 и 1:2.

Единственным трофеем "Реала" стал возрожденный Межконтинентальный кубок, значение которого очень снизилось на фоне созданного Клубного чемпионата мира.

Трансферы под нового наставника

До официального дебюта Алонсо на клубном ЧМ руководство "Реала" планирует усилить состав команды.

В частности, по информации El Chiringuito TV, до поездки в США мадридцы планируют купить левого и центрального защитников, а также окончательно завершить переход защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля".

Кто такой Хаби Алонсо

43-летний бывший футболист, ныне - тренер.

Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).

В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в Мадрид звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.

В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.

За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года, и победитель Евро 2008 и 2012 годов.

Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став тренером юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года он возглавил резервную команду клуба "Реал Сосьедад".

В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.