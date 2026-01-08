ua en ru
Второй трофей Забарного в ПСЖ: как парижане одолели "Марсель" в Суперкубке

Четверг 08 января 2026 23:36
UA EN RU
Второй трофей Забарного в ПСЖ: как парижане одолели "Марсель" в Суперкубке Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник сборной Украины Илья Забарный пополнил собственную коллекцию наград в составе "Пари Сен-Жермен". Парижане в драматическом противостоянии одолели "Марсель" и стали обладателями Суперкубка Франции-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Триумфальная серия пенальти в Кувейте

В поединке за престижный титул сошлись давние соперники - столичный ПСЖ и "олимпийцы" из Марселя. Основное время встречи завершилось боевой ничьей 2:2, причем развязка наступила на последних секундах.

Судьбу трофея решила серия послематчевых одиннадцатиметровых, где игроки Луиса Энрике продемонстрировали железную выдержку, переиграв оппонентов со счетом 4:1.

Главным героем лотереи стал голкипер Люка Шевалье, который отразил два удара с отметки. Для парижского гранда этот успех стал четвертым подряд в рамках Суперкубка страны.

Драма с автоголом и спасение на 90+5 минуте

Счет в матче открыл Усман Дембеле уже на 13-й минуте, воспользовавшись моментом в штрафной площадке. "Марсель" сумел отыграться ближе к занавесу игры: на 74-й минуте Мейсон Гринвуд безупречно реализовал пенальти.

Концовка встречи выдалась максимально напряженной. На 87-й минуте защитник ПСЖ Виллиан Пачо случайно срезал мяч в собственную сетку, выведя соперников вперед.

Однако парижане спаслись в компенсированное время, после передачи Брэдли Барколя Гонсалу Рамуш восстановил паритет и перевел игру в серию пенальти.

Статус Забарного и новые вызовы

Украинский легионер Илья Забарный провел весь победный финал на скамейке запасных. Несмотря на отсутствие игрового времени в этом конкретном матче, защитник официально стал обладателем титула, поскольку находился в заявке команды.

Это уже второй трофей Ильи во французском клубе после победы в Межконтинентальном кубке.

Стоит отметить, что накануне финала Забарный получил еще одно признание - он попал в список 100 самых дорогих игроков планеты по версии исследовательского центра CIES.

Что дальше

Свой следующий матч ПСЖ проведет в Кубке Франции против ФК "Париж". "Марсель" в этом же турнире встретится с "Байо".

Поединки запланированы на 12 и 13 января соответственно.

Ранее мы сообщали, какие команды в рейтинге самых дорогих футбольных команд мира.

Также читайте о том, как Неймар определился с клубом на текущий год.

