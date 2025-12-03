Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории (видео)

Норвежский форвард Эрлинг Холанд установил исторический рекорд английской Премьер-лиги. Поразив ворота "Фулхэма", он быстрее всех достиг отметки в 100 забитых мячей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ .

Юбилей в голевой перестрелке

В матче 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде встречается с "Фулхэмом". Именно Холанд открыл счет во встрече, отличившись на 17-й минуте. Этот гол стал для него 100-м в АПЛ.

Позже он еще дважды ассистировал партнерам, которые по ходу матча довели свое преимущество до 5:1. Однако затем едва не позволили сопернику сотворить камбэк. В итоге противостояние завершилось победой "Сити" в голевой перестрелке - 5:4.

Новый рекорд скорострельности

Для достижения трехзначной отметки забитых голов норвежцу понадобилось всего 111 матчей. Это - новый рекорд лиги.

Предыдущим самым быстрым автором 100 голов был легендарный английский нападающий Алан Ширер, который достиг этого в 124 играх.

Кто быстрее всех преодолевал отметку в 100 голов в АПЛ

111 матчей - Эрлинг Холанд

124 - Алан Ширер

141 - Гарри Кейн

147 - Серхио Агуэро

160 - Тьерри Анри

162 - Мохамед Салах

173 - Иан Райт

175 - Робби Фаулер

178 - Лес Фердинанд

185 - Майкл Оуэн

Кто такой Эрлинг Холанд

25-летний норвежский нападающий. Родился в английском Лидсе, где его отец, также футболист - Альф-Инге Холанд выступал за местный "Лидс Юнайтед".

Свою карьеру Эрлинг начал в норвежских клубах "Брюне" и "Мольде", после чего перешел в австрийский "Зальцбург". Благодаря блестящим выступлениям в Австрии в 2020 году он подписал контракт с дортмундской "Боруссией", где выиграл Кубок Германии.

В 2022 году форвард стал игроком "Манчестер Сити", и уже в дебютном сезоне помог клубу получить исторический требл. Его 52 забитых мяча стали самым результативным показателем для футболиста Премьер-лиги за один сезон. Холанд получил награды молодого игрока года и игрока сезона АПЛ - став первым, кто получил обе одновременно.

Норвежец имеет впечатляющую коллекцию индивидуальных трофеев. В АПЛ он побил ряд рекордов - от наибольшего количества голов за сезон до самых быстрых хет-триков.

В 2023 году Холанд занял 2-е место в борьбе за "Золотой мяч", уступив лишь Лионелю Месси.