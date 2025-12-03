ua en ru
Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории (видео)

Среда 03 декабря 2025 00:21
Фото: Эрлинг Холанд (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Норвежский форвард Эрлинг Холанд установил исторический рекорд английской Премьер-лиги. Поразив ворота "Фулхэма", он быстрее всех достиг отметки в 100 забитых мячей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Юбилей в голевой перестрелке

В матче 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде встречается с "Фулхэмом". Именно Холанд открыл счет во встрече, отличившись на 17-й минуте. Этот гол стал для него 100-м в АПЛ.

Позже он еще дважды ассистировал партнерам, которые по ходу матча довели свое преимущество до 5:1. Однако затем едва не позволили сопернику сотворить камбэк. В итоге противостояние завершилось победой "Сити" в голевой перестрелке - 5:4.

Новый рекорд скорострельности

Для достижения трехзначной отметки забитых голов норвежцу понадобилось всего 111 матчей. Это - новый рекорд лиги.

Предыдущим самым быстрым автором 100 голов был легендарный английский нападающий Алан Ширер, который достиг этого в 124 играх.

Кто быстрее всех преодолевал отметку в 100 голов в АПЛ

  • 111 матчей - Эрлинг Холанд
  • 124 - Алан Ширер
  • 141 - Гарри Кейн
  • 147 - Серхио Агуэро
  • 160 - Тьерри Анри
  • 162 - Мохамед Салах
  • 173 - Иан Райт
  • 175 - Робби Фаулер
  • 178 - Лес Фердинанд
  • 185 - Майкл Оуэн

Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории (видео)

Кто такой Эрлинг Холанд

25-летний норвежский нападающий. Родился в английском Лидсе, где его отец, также футболист - Альф-Инге Холанд выступал за местный "Лидс Юнайтед".

Свою карьеру Эрлинг начал в норвежских клубах "Брюне" и "Мольде", после чего перешел в австрийский "Зальцбург". Благодаря блестящим выступлениям в Австрии в 2020 году он подписал контракт с дортмундской "Боруссией", где выиграл Кубок Германии.

В 2022 году форвард стал игроком "Манчестер Сити", и уже в дебютном сезоне помог клубу получить исторический требл. Его 52 забитых мяча стали самым результативным показателем для футболиста Премьер-лиги за один сезон. Холанд получил награды молодого игрока года и игрока сезона АПЛ - став первым, кто получил обе одновременно.

Норвежец имеет впечатляющую коллекцию индивидуальных трофеев. В АПЛ он побил ряд рекордов - от наибольшего количества голов за сезон до самых быстрых хет-триков.

В 2023 году Холанд занял 2-е место в борьбе за "Золотой мяч", уступив лишь Лионелю Месси.

Ранее мы сообщили, что Месси побил рекорд, который не могли преодолеть десятилетиями.

Также читайте, как одноклубник Забарного отобрал у Ямаля звание главного таланта Европы.

