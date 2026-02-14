Впервые стала мамой: Бех-Романчук показала малыша и назвала точное время

Детали рождения первенца

В пятницу, 13 февраля, известная спортивная семья Бех-Романчук отпраздновала особое событие. Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук родила девочку.

Согласно сообщению молодой мамы, ребенок появился на свет 13.02.2026 в 19:40. Вес новорожденной составляет 3150 граммов, а рост - 51 сантиметр.

"Наше сплошное счастье", - так прокомментировала рождение дочери легкоатлетка.

Сейчас родители держат имя ребенка в секрете, а болельщики активно обсуждают, получит ли девочка двойную фамилию.

Изменения в карьере звездных супругов

Рождение ребенка совпало с важными трансформациями в профессиональной жизни обоих родителей:

Михаил Романчук , обладатель серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр в Токио, недавно официально объявил о завершении карьеры пловца. Сейчас он переходит к тренерской деятельности и работе спортивным функционером.

Марина Бех-Романчук, которая является двукратным призером чемпионатов мира, приостановила выступления в августе 2025 года. Этому предшествовала дисквалификация из-за положительной допинг-пробы (тестостерон) и общего эмоционального истощения.

Спортивный "бэби-бум" в Украине

Появление ребенка у Романчуков стало продолжением серии радостных новостей в украинском спорте.

Напомним, недавно о своей беременности объявила и легендарная фехтовальщица Ольга Харлан. Ее ребенок также будет воспитываться в профессиональной атлетической семье, поскольку отец младенца является известным фехтовальщиком.