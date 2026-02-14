UA

Вперше стала мамою: Бех-Романчук показала маля та назвала точний час

Автор: Катерина Урсатій

У титулованої пари українських атлетів народився первісток. Олімпійський призер Михайло Романчук та чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук поділилися радісною звісткою про появу доньки та розкрили перші деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт спортсменки у соцмережі Instagram.

Читайте: "Більше не чайлдфрі": 33-річна блогерка Манекен вперше стане мамою

Деталі народження первістка

У п'ятницю, 13 лютого, знана спортивна родина Бех-Романчуків відсвяткувала особливу подію. Знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук народила дівчинку.

Згідно з повідомленням молодої мами, дитина з'явилася на світ 13.02.2026 о 19:40. Вага новонародженої становить 3150 грамів, а зріст - 51 сантиметр.

"Наше суцільне щастя", - так прокоментувала народження доньки легкоатлетка.

Наразі батьки тримають ім'я дитини в секреті, а вболівальники активно обговорюють, чи отримає дівчинка подвійне прізвище.

Зміни в кар'єрі зіркового подружжя

Народження дитини збіглося з важливими трансформаціями у професійному житті обох батьків:

  • Михайло Романчук, володар срібної та бронзової нагород Олімпійських ігор у Токіо, нещодавно офіційно оголосив про завершення кар'єри плавця. Наразі він переходить до тренерської діяльності та роботи спортивним функціонером.

  • Марина Бех-Романчук, яка є дворазовою призеркою чемпіонатів світу, призупинила виступи в серпні 2025 року. Цьому передувала дискваліфікація через позитивну допінг-пробу (тестостерон) та загальне емоційне виснаження.

Спортивний "бебі-бум" в Україні

Поява дитини у Романчуків стала продовженням серії радісних новин в українському спорті.

Нагадаємо, нещодавно про свою вагітність оголосила й легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. Її дитина також виховуватиметься у професійній атлетичній родині, оскільки батько немовляти є відомим фехтувальником.

