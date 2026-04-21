Усик возглавляет мировой топ: The Ring выбросил россиянина из рейтинга лучших боксеров
Мировой боксерский рейтинг претерпел существенные трансформации из-за длительной паузы в карьере одного из бывших лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
За что выбросили россиянина
Артур Бетербиев не выходил в ринг с февраля 2025 года, когда потерпел поражение в реванше против Дмитрия Бивола. Из-за отсутствия анонсов новых поединков и 41-летнего возраста боксера, редакция приняла решение вычеркнуть его из элитного списка. До этого он занимал 6-ю строчку.
Выход россиянина привел к тому, что сразу несколько звезд мирового ринга улучшили свои позиции. В частности, на одну строчку вверх поднялись Дзунто Накатани, Давид Бенавидес, Девин Хейни и Оскар Колласо. Теперь они еще ближе подобрались к первой пятерке, которую продолжает возглавлять Александр Усик.
Новое лицо в элите
В топ-10 также попал мексиканец Эмануэль Наваррете. Чемпион мира в трех весовых категориях, который сейчас владеет титулами IBF и WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), официально замкнул десятку лучших боксеров планеты.
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:
- Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 КО)
- Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 32-0, 27 КО)
- Шакур Стивенсон (США, первый полусредний - 25-0, 11 КО)
- Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 КО)
- Дмитрий Бивол (полутяжелый 24-1, 12 КО)
- Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 32-0, 24 КО)
- Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 31-0, 25 КО)
- Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 КО)
- Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 КО)
- Эмануэль Наваррете (Мексика, второй полулегкий, 41-2-1, 33 КО)
