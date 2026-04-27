Месть, которую запомнят надолго: как Monte выиграла финал, отдав 0 раундов на карте

Украинский киберспортивный клуб Monte стал сильнейшим на турнире CCT Global Finals 2026. В решающем противостоянии подопечные организации из Монастырища уверенно одолели датский коллектив Heroic.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Ход финального поединка

Решающая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев.

Начало игры стало настоящим шоком для оппонентов: на локации Nuke Monte продемонстрировали абсолютное доминирование, закрыв карту с редким показателем 13:0.

На выборе Dust2 датчане пытались навязать борьбу, однако после перехода за другую сторону украинский клуб отдал сопернику лишь один раунд, удвоив преимущество в серии.

Несмотря на поражение на Inferno (5:13), Monte смогли мобилизоваться и поставить точку в матче на карте Ancient - 13:10.

Статистика и призовые

Этот успех стал для организации уже вторым трофеем в текущем календарном году.

Стоит отметить, что Monte демонстрируют стабильно высокие результаты: на протяжении последних десяти соревнований команда пять раз доходила до финальной стадии, одержав две победы.

За первое место на CCT Global Finals 2026 клуб заработал 30 тысяч долларов.

Согласно внутренней политике, призовые будут распределены поровну между игроками и организацией.

Путь к чемпионству

Турнирная дистанция для Monte составила пять поединков.

На групповом этапе и в плей-офф украинцы дважды обыграли шведскую команду NIP (2:1) и разобрались с Betclic (2:0).

Единственное поражение коллектив потерпел именно от Heroic в финале верхней сетки, однако сумел взять полноценный реванш в гранд-финале.

Напомним, перед этим триумфом Monte остановились в шаге от титула на Digital Crusade DraculaN Season 6, уступив в финале американцам из М80.

Следующим вызовом для украинской команды станет турнир PGL Astana.

Эти соревнования будут рассматриваться как ключевой этап подготовки перед главным событием сезона - IEM Cologne Major.