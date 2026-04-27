ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Помста, яку запам'ятають надовго: як Monte виграла фінал, віддавши 0 раундів на мапі

12:28 27.04.2026 Пн
2 хв
Гравці Heroic не могли повірити своїм очам: подивіться, як українці закрили цей гранд-фінал
aimg Катерина Урсатій
Помста, яку запам'ятають надовго: як Monte виграла фінал, віддавши 0 раундів на мапі кіберспортивний клуб Monte (фото: HLTV)

Український кіберспортивний клуб Monte став найсильнішим на турнірі CCT Global Finals 2026. У вирішальному протистоянні підопічні організації з Монастирища впевнено здолали данський колектив Heroic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Хід фінального поєдинку

Вирішальна зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь українців.

Початок гри став справжнім шоком для опонентів: на локації Nuke Monte продемонстрували абсолютне домінування, закривши мапу з рідкісним показником 13:0.

На виборі Dust2 данці намагалися нав'язати боротьбу, проте після переходу за іншу сторону український клуб віддав супернику лише один раунд, подвоївши перевагу в серії.

Попри поразку на Inferno (5:13), Monte змогли мобілізуватися і поставити крапку в матчі на карті Ancient - 13:10.

Статистика та призові

Цей успіх став для організації вже другим трофеєм у поточному календарному році.

Варто зазначити, що Monte демонструють стабільно високі результати: протягом останніх десяти змагань команда п'ять разів доходила до фінальної стадії, здобувши дві перемоги.

За перше місце на CCT Global Finals 2026 клуб заробив 30 тисяч доларів.

Згідно з внутрішньою політикою, призові будуть розподілені порівну між гравцями та організацією.

Шлях до чемпіонства

Турнірна дистанція для Monte склала п'ять поєдинків.

На груповому етапі та у плей-оф українці двічі обіграли шведську команду NIP (2:1) та розібралися з Betclic (2:0).

Єдиної поразки колектив зазнав саме від Heroic у фіналі верхньої сітки, проте зумів взяти повноцінний реванш у гранд-фіналі.

Нагадаємо, перед цим тріумфом Monte зупинилися за крок від титулу на Digital Crusade DraculaN Season 6, поступившись у фіналі американцям з М80.

Наступним викликом для української команди стане турнір PGL Astana.

Ці змагання розглядатимуться як ключовий етап підготовки перед головною подією сезону - IEM Cologne Major.

Раніше ми повідомляли, що світові доходи від кіберспорту можуть перевищити 1 млрд доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
