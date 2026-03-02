Зинченко празднует победу: Passion UA сотворили сенсацию в первом же матче элитного турнира по CS2

В первом этапе ESL Pro League 23 украинские коллективы показали разные результаты: Passion UA победила Liquid, Monte проиграла Astralis, а FUT и NiP получили смешанные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумфальный дебют Passion UA

Главным событием игрового дня стало выступление коллектива Александра Зинченко.

Команда Passion UA продемонстрировала уверенную игру против именитого соперника из США - Liquid.

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу украинской организации, что позволило ей оказаться в шаге от следующего раунда.

Драматическое поражение Monte и успехи легионеров

Менее успешно выступили Monte. В противостоянии с датским ростером Astralis украинский клуб уступил со счетом 1:2.

Примечательно, что соперником Monte был их бывший лидер, которого накануне выкупила легендарная организация из Дании.

Результаты других матчей с участием украинцев

Кроме выступлений отечественных организаций, внимание болельщиков было приковано к иностранным коллективам, цвета которых защищают украинские киберспортсмены.

В частности, успешный старт на турнире зафиксировал турецкий клуб FUT.

Коллектив, в составе которого выступают украинские игроки Дмитрий "dem0n" Мирошниченко и Никита "cmtry" Самолотов, сумел вырвать победу в напряженном противостоянии с американской командой М80.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкой организации, что обеспечило украинцам положительный баланс в первом раунде "швейцарки".

В то же время менее удачно сложился игровой день для представителей легендарного шведского тега Ninjas in Pyjamas.

Несмотря на усилия украинского дуэта в составе Артема "r1nkle" Мороза и Артема "cairne" Мушинского, команда не смогла справиться с натиском бразильцев из Legacy. Матч закончился поражением "ниндзя" со счетом 1:2.

Теперь коллектив украинцев оказался в нижней части турнирной таблицы, где каждая следующая ошибка будет существенно приближать их к вылету из ESL Pro League Season 23.

Формат турнира и дальнейшие перспективы

Первый этап соревнований проходит по швейцарской системе среди 16 участников.

Для продвижения дальше коллективам необходимо одержать три победы, тогда как третье поражение означает вылет из чемпионата.

По итогам текущей стадии восемь лучших команд пройдут в следующий раунд, где их уже ждут еще восемь топ-коллективов, которые получили прямые приглашения благодаря высоким позициям в глобальном рейтинге.

Напомним, что недавно завершился другой большой чемпионат - PGL Cluj-Napoca 2026, победителем которого стала французская команда Vitality.