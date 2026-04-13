У Лилии Подкопаевой умерла мама

12:59 13.04.2026 Пн
2 мин
Сама олимпийская чемпионка пока не выходила на связь с подписчиками
aimg Катерина Собкова
У Лилии Подкопаевой умерла мама Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

В семье украинской гимнастки Лилии Подкопаевой, которая уже длительное время проживает в США, случилось горе. Умерла ее мама Людмила Петриченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Анны Пинзеник.

Больше интересного: У Алины Шаманской умер папа: "Отныне сирота"

У Подкопаевой умерла мама

Людмила Петриченко умерла в субботу, 11 апреля.

"С глубокой печалью, болью в сердце и христианской скорбью сообщаем, что 11 апреля 2026 года отошла в вечность любящая мама, заботливая бабушка, дорогой родной человек, невероятно добрый, искренний и светлый душой - Людмила Петриченко (мама нашей любимой Лилии Подкопаевой)", - сказано в сообщении.

В близком окружении отмечают, что Людмила Петриченко была невероятно доброй, искренней и светлой душой, которая жила с любовью к семье и заботой о близких.

"Ее земной путь был полон любви, доброты, жертвенности и заботы о ближних. Она оставила после себя светлый след в сердцах всех, кто имел счастье ее знать", - отмечается в обращении.

Прощание с мамой Подкопаевой состоится в пятницу, 17 апреля 2026 года, в 9:30. Похоронят ее на Арлингтонском мемориальном кладбище (Arlington Memorial Park) в штате Джорджия.

У Лилии Подкопаевой умерла мамаМама Лилии Подкопаевой (фото: facebook.com/anna.ruda)

Что известно о Лилии Подкопаевой

Подкопаева - олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка, которая воспитывает троих детей: Вадима, Каролину и Эвелину.

Первым мужем спортсменки был бизнесмен Тимофей Нагорный, в браке с которым она прожила около пяти лет. В 2004 году Подкопаева пережила вооруженное нападение и получила серьезные травмы, после чего врачи предупреждали о возможных осложнениях с рождением детей.

В 2006 году пара усыновила мальчика Вадима, а впоследствии у спортсменки родилась дочь Каролина. После развода с Нагорным Подкопаева прекратила с ним общение и не поддерживает контакт уже более 15 лет.

Сейчас спортсменка состоит в браке с бизнесменом Игорем Дубинским, с которым познакомилась в США. В 2019 году у пары родилась дочь Эвелина.

У Лилии Подкопаевой умерла мамаСемья Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Еще больше интересного:

Лилия Подкопаева показала архивные фото красавицы-дочери в важный день

Подкопаева эмоционально высказалась о бывшем муже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Лилия Подкопаева Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта