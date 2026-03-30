Умер звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров

В заметке отметили, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов...", - говорится в сообщении труппы.

Также коллеги сообщили, что панихида по Владимиру Комарову запланирована на среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре.

Точное время обещают объявить позже после согласования с семьей.

Владимир Комаров (фото: facebook.com/maskitheater)

Краткая биография Владимира Комарова

Владимир Комаров был хорошо известен зрителям как один из самых ярких участников комедийной труппы.

В разные годы он работал в Ансамбле пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской областной филармонии, а также выступал в Киевском эстрадном театре "Шарж".

Владимир Комаров (фото: facebook.com/maskitheater)

В 1989 году артист снова присоединился к студии "Маски-шоу", где стал одним из самых узнаваемых лиц в юмористических скетчах.

В 2002 году он покинул коллектив и вместе с Алексеем Агопьяном создал комик-дуэт "Одеколон".

Позже Комаров основал музыкально-юмористическую группу "Д-ръ БрМенталь", в которой сочетал сценические номера с музыкой в жанрах рок-н-ролла и блюза.