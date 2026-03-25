Умер украинский актер Олег Гусев: артист боролся с тяжелой болезнью

14:15 25.03.2026 Ср
2 мин
Печальную весть о смерти актера сообщил его коллега, который трогательно попрощался с ним в соцсетях
aimg Иванна Пашкевич
Олег Гусев (фото: facebook.com/oleg.gusiev)

Умер украинский актер Олег Гусев. На момент смерти ему было 56 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram шоумена Вадима Мичковского (Дяди Жоры).

В соцсетях юморист опубликовал совместное фото с Олегом Гусевым и посвятил ему трогательный пост.

По словам Мичковского, актер некоторое время боролся с тяжелой болезнью.

Родные, друзья и близкие надеялись на его выздоровление, однако спасти артиста не удалось.

"Прощай, друг. Олег... Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты выздоровеешь. Покойся с миром, Олег. Царство небесное. Соболезнования родным и близким", - написал шоумен.

Олег Гусев (фото: instagram.com/oleggfc_1)

Похороны актера состоялись 24 марта в монастыре на территории Ботанического сада.

После этого его кремировали на Байковом кладбище.

Что известно об Олеге Гусеве

Гусев родился в Белой Церкви. Хотя сначала получал образование в аграрной отрасли, впоследствии посвятил себя сцене и работе в кино.

За годы творческой деятельности он снялся в большом количестве украинских фильмов и сериалов.

Среди работ, по которым его могли узнать зрители, - фильм "Носорог" и другие проекты.

Олег Гусев (фото: facebook.com/oleg.gusiev)

