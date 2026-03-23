От тяжелой болезни умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Леонид Радвинский, миллиардер и владелец OnlyFans, умер в 43 года. Он руководил платформой, ставшей одним из самых заметных феноменов цифровой индустрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно ушел из жизни после длительной борьбы с раком", - говорится в заявлении лондонской компании.
В компании также попросили уважать приватность семьи.
Радвинский приобрел контрольный пакет OnlyFans в 2018 году и превратил платформу в культурный феномен, который изменил индустрию порнографии. Она позволила авторам напрямую получать оплату от подписчиков и стала особенно популярной во время пандемии Covid-19.
Платформа, основанная в 2016 году британцами Гаем и Тимом Стокели, получила широкую известность благодаря контенту для взрослых, хотя впоследствии пыталась привлечь и более широкую аудиторию.
С 2021 года бизнесмен получил около 1,8 млрд долларов дивидендов от платформы. По оценкам Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на май прошлого года его чистый капитал оценивался в 3,8 млрд долларов. Это было до того, как OnlyFans в августе сообщила о выплате Радвинскому дивидендов в размере 700 млн долларов.
OnlyFans берет около 20% комиссии с контента и подписок. В 2024 году платформа сообщала о более 4,6 млн авторов и около 377 млн пользователей, а ее доход составлял 1,4 млрд долларов.
Справка. Радвинский родился в Одессе, но еще в детстве переехал в США, где впоследствии учился экономике. Он редко появлялся публично и почти не давал интервью.
В последние годы бизнесмен проживал во Флориде и поддерживал благотворительные инициативы, в частности в сфере медицины и защиты животных.
Напоминаем, немецкая бобслеистка Лиза Баквиц ранее рассказывала о нетипичных источниках финансирования подготовки к соревнованиям. Спортсменка сотрудничает с платформой OnlyFans, чтобы покрывать расходы на профессиональные выступления.