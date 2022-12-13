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Легендарный Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ

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Вторник 13 декабря 2022 21:30
Легендарный Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ Дизель из Green Grey продает имущество для сбора средств на ВСУ (instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Анна Шиканова

Музыкант Андрей Яценко (Дизель) из фанк-группы Green Grey решил продать свое имущество и музыкальные награды, чтобы собрать деньги для батальона "Мрія".

Об этом сообщил на своей странице в Instagram.

Лидер и основатель группы Green Grey 52-летний Андрей Яценко в апреле вступил в ряды ВСУ и подписал контракт с батальоном "Мрія". Стоит отметить, что у Яценко есть медицинское образование.

Сейчас музыкант решил продать свое имущество на аукционе, чтобы помочь своему батальону. Он опубликовал видео и рассказал детали аукциона.

"Я создаю коллекцию NFT под названием Эмигрант, в котором продам все самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на потребности нашего батальона. Каждый солдат сейчас сражается за нашу с вами свободу и помощь им очень нужна", - сообщил Дизель.

В коллекции будет:

  • Квартира в Киеве
  • Исключительные авторские права на песню Эмигрант
  • Статуэтка MTV Europe Music Awards за лучшего украинского исполнителя
  • Гитара Харлей-Бентон R 446
  • Редкая кассета с альбомом "Чудо-остров"
  • Концертная кепка DZL с автографом
  • Гитарная дудка на заказ ДЗЛ Георг Сковородский
  • Блейзер ручной работы Серга Залевского - в одном экземпляре
  • Другие артефакты из жизни рок-музыканта

Всю нужную информацию можно найти на сайте по этой ссылке. Старт аукциона будет объявлен 25 декабря - в день рождения Дизеля.

Кстати, ранее мы писали о том, что ранее Дизель признался, что хотел уехать в другую страну.

А еще рассказывали о том, что волонтеры организовали срочный сбор на потребности военных.

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сбор на ВСУ Грин Грей Green Grey