Умерла Дайан Китон - звезда культовых фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл"

Суббота 11 октября 2025 23:30
Умерла Дайан Китон - звезда культовых фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" Дайан Китон умерла в США (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В США умерла всемирно известная актриса Дайан Китон. Ей было 79 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Что известно о смерти Дайан Китон

Трагическую новость подтвердил представитель звезды. Детали смерти пока не разглашаются. Известно лишь, что актриса умерла в Калифорнии.

"На данный момент подробностей нет, а семья просит уважать их частную жизнь в этот момент большой печали", - отметил представитель звезды.

Умерла Дайан Китон - звезда культовых фильмов &quot;Крестный отец&quot; и &quot;Энни Холл&quot;Китон в ленте "Крестный отец" (кадр с фильма)

Кто такая Дайан Китон

Актриса родилась под именем Дайан Холл 5 января 1946 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Она была дочерью Дороти Дин Китон, фотографа и домохозяйки, и Джона "Джека" Холла, инженера и риелтора. Будущая актриса с детства проявляла интерес к сцене и искусству.

После обучения в Santa Ana College она переехала в Нью-Йорк, где поступила в Neighborhood Playhouse.

В 1968 году дебютировала на Бродвее в мюзикле Hair, а впоследствии Вуди Аллен пригласил ее в пьесу Play It Again, Sam, что стало началом их многолетнего творческого сотрудничества.

Мировую славу ей принесла роль Кей Адамс-Корлеоне в культовой трилогии "Крестный отец". В 1977 году за главную роль в фильме "Энни Холл" она получила премию "Оскар".

Позже актриса получила еще три номинации за фильмы "Красные", "Комната Марвина" и "Любовь по правилам и без".

Умерла Дайан Китон - звезда культовых фильмов &quot;Крестный отец&quot; и &quot;Энни Холл&quot;Китон и Веди Аллен в "Энни Холл" (кадр с фильма)

Ее фильмография также включает "Бэби-бум", "Клуб первых жен", "Утренний подъем", "Книжный клуб" и комедию "Arthur's Whisky". Кроме того, она работала как режиссер, продюсер и писательница.

Китон никогда не была замужем, но имела известные отношения с Вуди Алленом, Уорреном Битти и Аль Пачино. Она воспитала двух усыновленных детей - дочь Декстер (1996) и сына Дюка (2001).

На протяжении жизни актриса активно занималась благотворительностью, помогала людям с болезнью Альцгеймера и поддерживала художественные инициативы.

Дайан Китон получила многочисленные награды, среди них "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и престижную премию AFI Life Achievement Award (2017). Ее стиль, харизма и влияние на мировое кино сделали ее одной из самых узнаваемых женщин Голливуда.

