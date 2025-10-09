ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Ушел из жизни соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман

Киев, Четверг 09 октября 2025 23:35
Ушел из жизни соучредитель телеканала "1+1" Борис Фуксман Фото: медиамагнат и кинопродюсер Борис Фуксман (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В возрасте 78 лет умер один из соучредителей телеканала "1+1" Борис Фуксман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram продюсера Александра Роднянского.

Фуксман был немецким медиамагнатом, инвестором и кинопродюсером и активным членом еврейских общин.

Роднянский отметил, что "не только войны, но и болезни берут свое".

"Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но мы всегда были родными. С первого дня моей жизни, до последнего дня его жизни. Его звали Борис Фуксман. Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека. Он начал все с "нуля" и достиг большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался", - отметил Роднянский.

Напомним, 30 сентября в возрасте 90 лет скончался украинский поэт, публицист и бывший редактор известного советского журнала "Огонек" Виталий Коротыч.

А в начале сентября ушел из жизни заслуженный тренер Украины Валентин Борознин.

