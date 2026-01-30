ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть "мамы" из "Один дома"

Пятница 30 января 2026 22:40
UA EN RU
Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть "мамы" из "Один дома" Звезда "Один дома" не сдержал эмоций из-за смерти экранной мамы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американский актер Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть Кэтрин О'Хара - актрисы, которая сыграла его маму в культовой рождественской комедии "Один дома".

Как Кевин попрощался с "мамой", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актера.

Реакция Калкина на смерть Кэтрин О'Хара

Актер опубликовал коллаж, в котором сравнил себя и коллегу во время выхода и через десятки лет.

Он написал короткий, но очень искренний текст, в котором признался, что не был готов к потере.

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", - написал Калкин.

В комментариях он оставил еще одно эмоциональное признание. Эта потеря выбила актера из равновесия.

"Я в ярости из-за этого", - написал он.


Несмотря на то, что фильм "Один дома" вышел еще в 1990-м году, Маколей и Кэтрин сумели сохранить дружеские отношения сквозь годы. Она осталась для него "мамой".

В декабре 2023 года они воссоединились на церемонии открытия именной звезды в честь Калкина на Голливудской аллее славы. Экранная мама поддержала сына спустя 33 года после выхода фильма, трогательно поздравив его с достижением.


Что известно о смерти Кэтрин О'Хара

Трагическая новость о звезде рождественского фильма появилась 30 января 2026 года. Причина смерти не известна. Актриса умерла в 71 год, оставив после себя немало ярких киноработ.

О'Хара была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлчем и имела двух сыновей - Мэттью и Люка. В последние годы актриса продолжала активно сниматься, в частности в сериале "Киностудия".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве