Маколей Калкин с болью отреагировал на смерть "мамы" из "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин эмоционально отреагировал на смерть Кэтрин О'Хара - актрисы, которая сыграла его маму в культовой рождественской комедии "Один дома".

Как Кевин попрощался с "мамой", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актера.

Реакция Калкина на смерть Кэтрин О'Хара

Актер опубликовал коллаж, в котором сравнил себя и коллегу во время выхода и через десятки лет.

Он написал короткий, но очень искренний текст, в котором признался, что не был готов к потере.

"Мама. Я думал, у нас еще есть время. Я хотел большего. Я хотел просто сидеть рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне еще так много хотелось сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже", - написал Калкин.

В комментариях он оставил еще одно эмоциональное признание. Эта потеря выбила актера из равновесия.

"Я в ярости из-за этого", - написал он.



Несмотря на то, что фильм "Один дома" вышел еще в 1990-м году, Маколей и Кэтрин сумели сохранить дружеские отношения сквозь годы. Она осталась для него "мамой".

В декабре 2023 года они воссоединились на церемонии открытия именной звезды в честь Калкина на Голливудской аллее славы. Экранная мама поддержала сына спустя 33 года после выхода фильма, трогательно поздравив его с достижением.



Что известно о смерти Кэтрин О'Хара

Трагическая новость о звезде рождественского фильма появилась 30 января 2026 года. Причина смерти не известна. Актриса умерла в 71 год, оставив после себя немало ярких киноработ.

О'Хара была замужем за художником-постановщиком Бо Уэлчем и имела двух сыновей - Мэттью и Люка. В последние годы актриса продолжала активно сниматься, в частности в сериале "Киностудия".