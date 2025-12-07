ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Умер главный тренер СК "Полтава"

Воскресенье 07 декабря 2025 13:02
UA EN RU
Умер главный тренер СК "Полтава" Фото: Владимир Сысенко (СК "Полтава")
Автор: Андрей Костенко

Клуб украинской Премьер-лиги СК "Полтава" объявил о внезапной смерти главного тренера и одного из основателей клуба Владимира Сысенко. Трагедия произошла 7 декабря, на 64-м году его жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Футбол был делом всей жизни

В официальном заявлении клуба отметили, что для Сысенко футбол был делом всей жизни, а сам он был идейным вдохновителем команды с момента ее создания.

"Перестало биться сердце идейного вдохновителя команды, одного из соучредителей клуба и бессменного главного тренера горожан Владимира Анатольевича Сысенко.

Благодаря упорному труду, профессионализму и вере в команду Владимир Сысенко заложил прочный фундамент для СК "Полтава". Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру.

Уход Владимира Анатольевича - невосполнимая потеря для нашего клуба, для всей полтавской и украинской футбольной общественности", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Сысенко руководил "Полтавой" со дня основания команды и вывел ее в УПЛ. Однако у него не было тренерской лицензии Pro, поэтому он не имел формального права возглавлять коллектив в элитном дивизионе.

Из-за этого летом СК "Полтава" объявил о временном назначении главным тренером Павла Матвийченко. Но, по сообщению пресс-службы клуба, Сысенко остался с командой и продолжал заниматься тренировочным процессом.

Кто такой Владимир Сысенко

Сысенко родился в Таджикистане и начал футбольную карьеру в местном клубе "Памир" (Душанбе). После провозглашения независимости Украины переехал в Полтаву, где играл за местную "Ворсклу". Также в его карьере были выступления за российские и узбекские коллективы.

После завершения игровой карьеры выбрал тренерскую деятельность, работая с юными футболистами. В 2011 году стал одним из основателей СК "Полтава". Под его руководством команда прошла путь от любительского уровня до Премьер-лиги.

Ранее мы сообщили о внезапной смерти экс-футболиста сборной Украины Андрея Полунина.

Также мы писали, что умер старейший в мире олимпийский чемпион, который был легендой велоспорта.

Футбол УПЛ Полтава
