Играл в Германии и забивал Италии: умер бывший полузащитник сборной Украины

На 55-м году жизни скончался известный украинский футболист, бывший игрок национальной сборной Андрей Полунин.

Трагедия в Луцке

По сообщению пресс-службы харьковского клуба, трагедия произошла в Луцке после матча ветеранов, в котором он принимал участие. Сердце Андрея Викторовича внезапно остановилось.

Карьера в Украине и Германии

Полунин был одним из самых ярких украинских полузащитников 1990-х и начала 2000-х. Он выступал за "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты" и киевский ЦСКА. Позже карьера привела его в Германию, где он играл за "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс".

Гол в ворота Италии

На счету Полунина также девять матчей в составе национальной сборной Украины и один забитый гол.

Этот мяч полузащитник провел в ворота сборной Италии в отборочном матче Евро-1996.

Всего за карьеру он провел 316 официальных поединков, в которых отметился 39 голами и 45 результативными передачами.

Жизнь в футболе

После завершения выступлений Полунин остался в футболе - работал на различных должностях в криворожском "Кривбассе", ахтырском "Нефтянике", столичном "Арсенале" и "Днепре-1".

С 1 января 2025 года он занимал должность шеф-скаута "Металлиста 1925".