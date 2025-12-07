ua en ru
Помер головний тренер СК "Полтава"

Неділя 07 грудня 2025 13:02
UA EN RU
Помер головний тренер СК "Полтава" Фото: Володимир Сисенко (СК "Полтава")
Автор: Андрій Костенко

Клуб української Прем'єр-ліги СК "Полтава" оголосив про раптову смерть головного тренера та одного із засновників клубу Володимира Сисенка. Трагедія сталася 7 грудня, на 64-му році його життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Футбол був справою всього життя

У офіційній заяві клубу зазначили, що для Сисенка футбол був справою всього життя, а сам він був ідейним натхненником команди з моменту її створення.

"Перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера містян Володимира Анатолійовича Сисенка.

Завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК "Полтава". Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру.

Відхід Володимира Анатолійовича — непоправна втрата для нашого клубу, для всієї полтавської й української футбольної спільноти", - говориться в заяві клубу.

Зазначимо, що Сисенко керував "Полтавою" від дня заснування команди та вивів її в УПЛ. Однак у нього не було тренерської ліцензії Pro, тому він не мав формального права очолювати колектив в елітному дивізіоні.

Через це влітку СК "Полтава" оголосив про тимчасове призначення головним тренером Павла Матвійченка. Але, за повідомленням прес-служби клубу, Сисенко залишився з командою і продовжував займатися тренувальним процесом.

Хто такий Володимир Сисенко

Сисенко народився в Таджикистані та розпочав футбольну кар'єру в місцевому клубі "Памір" (Душанбе). Після проголошення незалежності України переїхав до Полтави, де грав за місцеву "Ворсклу". Також у його кар'єрі були виступи за російські та узбецькі колективи.

Після завершення ігрової кар'єри обрав тренерську діяльність, працюючи з юними футболістами. У 2011 році став одним із засновників СК “Полтава”. Під його керівництвом команда пройшла шлях від аматорського рівня до Прем'єр-ліги.

Раніше ми повідомили про раптову смерть екс-футболіста збірної України Андрія Полуніна.

Також ми писали, що помер найстарший у світі олімпійський чемпіон, який був легендою велоспорту.

