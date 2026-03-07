Охота за медалями начата: где и когда болеть за украинцев в первый день Паралимпиады

В Милане и Кортине-д'Ампеццо стартует первый полноценный соревновательный день зимних Паралимпийских игр-2026. В субботу, 7 марта, медали будут разыгрываться в двух видах спорта, и в обоих Украина имеет серьезные шансы на пьедестал. Основные надежды болельщиков возложены на звездный состав парабиатлонистов.
Сегодня на дистанцию выйдут пятеро действующих паралимпийских чемпионов Пекина-2022. Защищать свой статус и бороться за новые награды будут Оксана Шишкова, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Григорий Вовчинский и Александр Казик.
Всего 18 наших спортсменов будут соревноваться в пяти различных дисциплинах парабиатлона, а Владислав Хильченко представит Украину в экстремальном сноуборд-кроссе.
Полное расписание выступлений украинцев 7 марта:
Официальным и эксклюзивным транслятором Паралимпиады-2026 в Украине является "Суспільне мовлення". Болельщики могут следить за успехами наших героев на таких платформах:
Весь контент доступен бесплатно для пользователей на территории Украины.
