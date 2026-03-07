Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади

Десант чемпіонів: українські надії в біатлоні

Сьогодні на дистанцію вийдуть п'ятеро чинних паралімпійських чемпіонів Пекіна-2022. Захищатимуть свій статус і боротимуться за нові нагороди Оксана Шишкова, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Григорій Вовчинський та Олександр Казік.

Загалом 18 наших спортсменів змагатимуться у п'яти різних дисциплінах парабіатлону, а Владислав Хільченко представить Україну в екстремальному сноуборд-кросі.

Повний розклад виступів українців 7 березня:

11:35. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь)

Спринт, чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь) 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL (Владислав Хільченко)

Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL (Владислав Хільченко) 13:00. Парабіатлон. Спринт, жінки, клас стоячи (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй)

Спринт, жінки, клас стоячи (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй) 13:40. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас стоячи (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк)

Спринт, чоловіки, клас стоячи (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк) 14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору (Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова)

Спринт, жінки, з порушеннями зору (Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова) 14:50. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, з порушеннями зору (Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік)

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).

Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".

YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.