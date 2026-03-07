UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади

10:50 07.03.2026 Сб
2 хв
19 вітчизняних параатлетів вийдуть на старт у біатлоні та сноубордингу в суботу, 7 березня
aimg Андрій Костенко
Паралімпійська збірна України (фото: paralympic.org.ua)

У Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартує перший повноцінний змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026. У суботу, 7 березня, медалі розігруватимуться у двох видах спорту, і в обох Україна має серйозні шанси на п'єдестал. Основні надії вболівальників покладені на зірковий склад парабіатлоністів.

Повний розклад стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Десант чемпіонів: українські надії в біатлоні

Сьогодні на дистанцію вийдуть п'ятеро чинних паралімпійських чемпіонів Пекіна-2022. Захищатимуть свій статус і боротимуться за нові нагороди Оксана Шишкова, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Григорій Вовчинський та Олександр Казік.

Загалом 18 наших спортсменів змагатимуться у п'яти різних дисциплінах парабіатлону, а Владислав Хільченко представить Україну в екстремальному сноуборд-кросі.

Повний розклад виступів українців 7 березня:

  • 11:35. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас сидячи (Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь)
  • 12:07. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL (Владислав Хільченко)
  • 13:00. Парабіатлон. Спринт, жінки, клас стоячи (Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй)
  • 13:40. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, клас стоячи (Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк)
  • 14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору (Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова)
  • 14:50. Парабіатлон. Спринт, чоловіки, з порушеннями зору (Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік)

Де дивитися трансляції наживо

Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:

  • Сайт "Суспільне Спорт" (прямі трансляції за видами спорту).
  • Телеканал "Суспільне Спорт" та місцеві канали "Суспільного".
  • YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.

Раніше ми писали, що голова МПК шокував заявою про допуск окупантів на Паралімпіади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СпортсмениЗбірна України