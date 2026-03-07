Полювання за медалями розпочато: де та коли вболівати за українців у перший день Паралімпіади

У Мілані та Кортіні-д'Ампеццо стартує перший повноцінний змагальний день зимових Паралімпійських ігор-2026. У суботу, 7 березня, медалі розігруватимуться у двох видах спорту, і в обох Україна має серйозні шанси на п'єдестал. Основні надії вболівальників покладені на зірковий склад парабіатлоністів.
Сьогодні на дистанцію вийдуть п'ятеро чинних паралімпійських чемпіонів Пекіна-2022. Захищатимуть свій статус і боротимуться за нові нагороди Оксана Шишкова, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Григорій Вовчинський та Олександр Казік.
Загалом 18 наших спортсменів змагатимуться у п'яти різних дисциплінах парабіатлону, а Владислав Хільченко представить Україну в екстремальному сноуборд-кросі.
Повний розклад виступів українців 7 березня:
Офіційним та ексклюзивним транслятором Паралімпіади-2026 в Україні є "Суспільне мовлення". Вболівальники можуть стежити за успіхами наших героїв на таких платформах:
Весь контент доступний безкоштовно для користувачів на території України.
