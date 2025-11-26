ua en ru
Полякова и Ефросинина со стрижками "под мальчика" устроили чувственные танцы в новом клипе

Среда 26 ноября 2025 23:24
Полякова и Ефросинина со стрижками "под мальчика" устроили чувственные танцы в новом клипе Оля Полякова и Маша Ефросинина (фото предоставлено пресслужбой певицы)
Автор: Иванна Пашкевич

После успеха трека "Вкрала", который стал одним из самых заметных музыкальных хитов конца лета, Оля Полякова представила новую танцевальную работу - песню "Лунає". Новая композиция продолжает историю двух героинь, которые выбирают свободу, смех, любовь и жизнь в собственном ритме.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

На этот раз атмосфера клипа выдержана в легком, почти магическом настроении - это история о женской дружбе, внутренней силе и ощущении полноты жизни независимо от возраста.

Главные роли традиционно исполнили Оля Полякова и Маша Ефросинина, однако на этот раз звезды появились с совершенно новым, смелым имиджем - короткими стрижками.

Полякова и Ефросинина со стрижками &quot;под мальчика&quot; устроили чувственные танцы в новом клипеОля Полякова и Маша Ефросинина (фото предоставлено пресслужбой певицы)

По сюжету их ночное приключение продолжается - желтое Ferrari из предыдущего клипа привозит героинь в новую локацию, где они позволяют себе танцевать, шутить и наслаждаться моментом.

Музыку к "Лунає" создал Олег Ломакин - новое имя в украинском шоу-бизнесе, который уже сотрудничал с известными артистами.

За аранжировку отвечала команда Евгения Триплова - постоянного саунд-продюсера Поляковой, который ранее помог сформировать ее новое звучание в альбоме "Жінка з цікавим минулим".

Съемки клипа состоялись в том же загородном комплексе, где создавалась "Вкрала".

Режиссером видео стала Алена Винярская, а за операторскую работу отвечал Алексей Степанов, известный сотрудничеством с топовыми украинскими артистами.

