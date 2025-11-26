Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: в сети разгорелась дискуссия
Накануне праздников певица Лайма Вайкуле, которая десятилетиями строила карьеру в России, спела на украинском языке "Щедрик" в новогоднем рекламном ролике сети супермаркетов АТБ. Несмотря на то, что артистка с начала полномасштабной войны открыто поддерживает Украину, ее участие в кампании вызвало споры.
Лайма Вайкуле исполнила "Щедрик" в рекламе АТБ
Видео сняли на морском побережье. В кадре Вайкуле появляется в белой пушистой шубке и необычной шапке, а вместе с ней в съемках приняли участие латвийский хор и танцевальный ансамбль, которые подпевают артистке и исполняют хореографическую постановку.
В конце ролика благодарность выразили не только певице, но и всему творческому коллективу и народу Латвии.
"В самые темные времена ищем свет в простых вещах. Иногда кажется, что это не под силу... Но в моменты, когда дни испытывают на прочность, привычные вещи приобретают другое значение, этот свет особенно ценен. Совсем скоро лучи Рождества объединят нас в тихой радости в кругу близких людей, теплых словах и добрых делах, которые согревают тогда, когда вокруг неспокойно. Пусть сердца наполняются любовью, благодарностью и верой в то, что свет всегда находит путь. С самыми теплыми пожеланиями, твой АТБ", - говорится в подписи к видео.
Стоит отметить, что Лайма Вайкуле с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и открыто выступает против российской агрессии.
В то же время ее участие в рождественском обращении к украинцам вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Юзеров возмутило то, что лицом праздничной кампании стала не украинская артистка, а звезда, которая годами создавала русскоязычный культурный продукт и была тесно связана с российской эстрадой.
Вот как на это отреагировали пользователи в сети:
- Лайма Вайкуле, Щедрик, АТБ. Не очікувала таке поєднання слів
- Вимова в неї супер, але чому вона?
- А я думаю, хто це така?
- Тим не менше, вперше бачу рекламу АТБ і при цьому зроблено круто, хоча замість тої ж Вайкуле могли знайти українську виконавицю (не скажу, яку)
- Тобто АТБ не знайшов українських виконавців Щедрика?
- А ми цей треш від АТБ якось будемо обговорювати? Чому не Галкін з Пугачовою?
- А що тут трешового? Латвійка за походженням, латвійка за громадянством підтримує з першого дня нашу країну. Де треш?
- Вона не громадянка РФ і ніколи не була нею. Але душок лишився.
- Які пісні ви знаєте Лайми? Всі російською. Вона творила російський культурний продукт. Зросійщувала народи.
Позиция Лаймы Вайкуле относительно войны в Украине
Лайма Вайкуле получила широкую известность в 1980-х годах благодаря сотрудничеству с известным латвийским композитором Раймондом Паулсом.
Именно тогда появились ее самые известные композиции, среди которых "Вернисаж", "Скрипач на крыше" и "Шпилька-каблук". Артистку отличают яркий сценический образ, харизма и узнаваемая манера исполнения.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году певица публично выступила против войны.
Лайма Вайкуле (фото: Getty Images)
В комментариях для медиа она не раз заявляла, что категорически осуждает любые проявления насилия и поддерживает только мирный путь решения конфликтов.
Кроме того, Вайкуле сообщала, что полностью прекратила любое сотрудничество с Россией.
По ее словам, она не считает возможным выступать и развлекать публику, пока рядом продолжаются боевые действия и гибнут люди.
