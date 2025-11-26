ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: в сети разгорелась дискуссия

Среда 26 ноября 2025 11:35
UA EN RU
Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: в сети разгорелась дискуссия Лайма Вайкуле (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне праздников певица Лайма Вайкуле, которая десятилетиями строила карьеру в России, спела на украинском языке "Щедрик" в новогоднем рекламном ролике сети супермаркетов АТБ. Несмотря на то, что артистка с начала полномасштабной войны открыто поддерживает Украину, ее участие в кампании вызвало споры.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Лайма Вайкуле исполнила "Щедрик" в рекламе АТБ

Видео сняли на морском побережье. В кадре Вайкуле появляется в белой пушистой шубке и необычной шапке, а вместе с ней в съемках приняли участие латвийский хор и танцевальный ансамбль, которые подпевают артистке и исполняют хореографическую постановку.

В конце ролика благодарность выразили не только певице, но и всему творческому коллективу и народу Латвии.

"В самые темные времена ищем свет в простых вещах. Иногда кажется, что это не под силу... Но в моменты, когда дни испытывают на прочность, привычные вещи приобретают другое значение, этот свет особенно ценен. Совсем скоро лучи Рождества объединят нас в тихой радости в кругу близких людей, теплых словах и добрых делах, которые согревают тогда, когда вокруг неспокойно. Пусть сердца наполняются любовью, благодарностью и верой в то, что свет всегда находит путь. С самыми теплыми пожеланиями, твой АТБ", - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что Лайма Вайкуле с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и открыто выступает против российской агрессии.

В то же время ее участие в рождественском обращении к украинцам вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Юзеров возмутило то, что лицом праздничной кампании стала не украинская артистка, а звезда, которая годами создавала русскоязычный культурный продукт и была тесно связана с российской эстрадой.

Вот как на это отреагировали пользователи в сети:

  • Лайма Вайкуле, Щедрик, АТБ. Не очікувала таке поєднання слів
  • Вимова в неї супер, але чому вона?
  • А я думаю, хто це така?
  • Тим не менше, вперше бачу рекламу АТБ і при цьому зроблено круто, хоча замість тої ж Вайкуле могли знайти українську виконавицю (не скажу, яку)
  • Тобто АТБ не знайшов українських виконавців Щедрика?
  • А ми цей треш від АТБ якось будемо обговорювати? Чому не Галкін з Пугачовою?
  • А що тут трешового? Латвійка за походженням, латвійка за громадянством підтримує з першого дня нашу країну. Де треш?
  • Вона не громадянка РФ і ніколи не була нею. Але душок лишився.
  • Які пісні ви знаєте Лайми? Всі російською. Вона творила російський культурний продукт. Зросійщувала народи.

Позиция Лаймы Вайкуле относительно войны в Украине

Лайма Вайкуле получила широкую известность в 1980-х годах благодаря сотрудничеству с известным латвийским композитором Раймондом Паулсом.

Именно тогда появились ее самые известные композиции, среди которых "Вернисаж", "Скрипач на крыше" и "Шпилька-каблук". Артистку отличают яркий сценический образ, харизма и узнаваемая манера исполнения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году певица публично выступила против войны.

Лайма Вайкуле спела &quot;Щедрик&quot; в рекламе АТБ: в сети разгорелась дискуссияЛайма Вайкуле (фото: Getty Images)

В комментариях для медиа она не раз заявляла, что категорически осуждает любые проявления насилия и поддерживает только мирный путь решения конфликтов.

Кроме того, Вайкуле сообщала, что полностью прекратила любое сотрудничество с Россией.

По ее словам, она не считает возможным выступать и развлекать публику, пока рядом продолжаются боевые действия и гибнут люди.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Instagram АТБ, Threads.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Трамп отрицает, что устанавливал дедлайн для заключения "мирной сделки" по Украине
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины