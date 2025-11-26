"Мурашки по коже". Козловский и Круть спели "Знаєш" на разминированном поле (видео)

Виталий Козловский и Марина Круть перепели хит "Знаєш" на слова Ивана Франко на недавно разминированном поле в Киевской области. Так они превратили место, где еще вчера царила смертельная опасность, в символ восстановления и надежды.

Как сообщает РБК-Украина , этот культурный перформанс стал частью художественной кампании "Вільна земля звучить".

Как Козловский и Круть перепели хит "Знаєш"

Для артиста дуэт с певицей и съемка на разминированном поле стали символическими, ведь недавно он стал амбассадором гуманитарного разминирования Украины.

"Когда стоишь на земле, где еще совсем недавно могли лежать мины, и поешь песню, важную для каждого украинца, - это особое ощущение. Ты осознаешь, что буквально год назад здесь работали люди, которые рисковали собственной жизнью, разминируя эту территорию", - сказал Козловский.

"Для меня статус амбассадора гуманитарного разминирования - это не формальность. Это возможность говорить вслух о важном и помогать формировать безопасное будущее для наших детей", - добавил он.

По словам Марины, именно Виталий предложил сотрудничество в рамках проекта с ценной миссией.

"Я захотела стать частью проекта. Голосом. Звучанием бандуры. Мы исполнили песню, которую все знают и любят, но на этот раз она звучала еще более искренне. Мне хотелось, чтобы в каждой ноте чувствовалось: разминированная земля дышит снова", - поделилась певица и бандуристка.



Реакція українців

В сети исполнение композиции вызвало положительные реакции. Многие пользователи отметили чувственность творческого дуэта.

"Фантастический дуэт! Песня звучит по-новому".

"Это какая-то фантастика! Ваш дуэт - это самое нежное, что я когда-либо слышала".

"Как красиво звучит это стихотворение Франко в вашем исполнении. Просто непревзойденно".

"Магическое сочетание голосов и бандуры".

"Мурашки по коже. Очень красиво".

Что известно о проекте "Вільна земля звучить"

Его реализуют Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с национальной платформой по гуманитарному разминированию Demine Ukraine при поддержке ПРООН в Украине.

Кампания призвана показать, что тема гуманитарного разминирования важна не только в контексте безопасности, но и восстановления, творчества и надежды.

Именно поэтому на земле, где еще недавно было смертельно опасно, сегодня снова звучит музыка как символ жизни, возвращающейся на свободную украинскую землю.

Как известно, Украина является одной из самых заминированных стран мира. Более 136 000 квадратных километров территории или почти пятая часть страны нуждаются в обследовании и потенциальной очистке. А значит - потенциально несут угрозу, о которой должны знать каждый украинец и украинка.

Сейчас удалось очистить 37 000 квадратных километров украинской земли. Все это благодаря работе саперов, производителей, технических специалистов, разработчиков инновационных решений, а также поддержке партнеров и доноров.