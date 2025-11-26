ua en ru
Полякова та Єфросиніна зі стрижками "під хлопчика" влаштували чуттєві танці у новому кліпі

Середа 26 листопада 2025 23:24
UA EN RU
Полякова та Єфросиніна зі стрижками "під хлопчика" влаштували чуттєві танці у новому кліпі Оля Полякова і Маша Єфросиніна (фото надане пресслужбою співачки)
Автор: Іванна Пашкевич

Після успіху треку "Вкрала", який став одним із найпомітніших музичних хітів кінця літа, Оля Полякова презентувала нову танцювальну роботу - пісню "Лунає". Нова композиція продовжує історію двох героїнь, які обирають свободу, сміх, кохання та життя у власному ритмі.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Цього разу атмосфера кліпу витримана у легкому, майже магічному настрої - це історія про жіночу дружбу, внутрішню силу та відчуття повноти життя незалежно від віку.

Головні ролі традиційно виконали Оля Полякова та Маша Єфросиніна, однак цього разу зірки з’явилися з абсолютно новим, сміливим іміджем - короткими стрижками.

Полякова та Єфросиніна зі стрижками &quot;під хлопчика&quot; влаштували чуттєві танці у новому кліпіОля Полякова і Маша Єфросиніна (фото надане пресслужбою співачки)

За сюжетом їхня нічна пригода триває - жовте Ferrari з попереднього кліпу привозить героїнь у нову локацію, де вони дозволяють собі танцювати, жартувати й насолоджуватися моментом.

Музику до "Лунає" створив Олег Ломакин - нове ім’я в українському шоу-бізнесі, який уже співпрацював із відомими артистами.

За аранжування відповідала команда Євгена Триплова - постійного саунд-продюсера Полякової, який раніше допоміг сформувати її нове звучання в альбомі "Жінка з цікавим минулим".

Зйомки кліпу відбулися в тому ж заміському комплексі, де створювалася "Вкрала".

Режисеркою відео стала Олена Вінярська, а за операторську роботу відповідав Олексій Степанов, знаний співпрацею з топовими українськими артистами.

Маша Єфросиніна Оля Полякова Зірки шоу-бізнесу
