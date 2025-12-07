Полякова и не только: какие звезды все же выступили на концерте "Квартала 95" после скандала

Какие звезды пошли на шоу "Єдиний Квартал"

Блогер Нателла Кирс рассказала, что на концерте были, в частности, Оля Полякова и Ирина Билык. А еще группа ВУЗВ.

"Ее не брали на Отбор, то она пошла выручать Квартал. Состоялся первый из двух новогодних концертов "Квартала" (на которые все места раскуплены) но, как и было заявлено после резонанса, перечень артистов может меняться, и он изменился: в первый день кроме Поляковой, выступила Ирина Билык и ВУЗВ!" - написала Кирс.

"Относительно решения двух последних все понятно, там карьера теплится, поэтому репутационные риски вне сети! Но у Поляковой то смыслы есть, то нет, то мы другие, то мы как всегда!" - добавила она.

А журналистка "Детектор медіа" Лена Чиченина также побывала на концерте и отметила, что там еще и пели "Штольню". Как известно, этот хит недавно возродили в неожиданной коллаборации группы Badstreet Boys с "Алиби". Но кто именно вышел на сцену "Квартала" с этой песней - пока неизвестно.

Пост Чичениной (скриншот)

Также информация о концерте появилась в Telegram-канале "МУЗВАР". Там говорилось о том, что шоу посетили не только Полякова и Билык, а еще и Наталья Могилевская.

"Кто же все таки выступит? По словам инсайдеров это: Наталка Могилевская, Ирина Билык и Оля Полякова. Также среди артистов мы увидим молодого прогрессивного хитмейкера, который единственным остался в составе с первоочередной афиши концертов", - говорилось в заметке.

Вероятно, "прогрессивным хитмейкером" оказался певец DREVO. Фаны просили артиста отказаться от концерта, но его ответ был странным.

Почему звезды бойкотировали новогоднее шоу "Квартала 95"

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро разоблачило взяточническую схему, одним из организаторов которой оказался бизнесмен Тимур Миндич - совладелец Студии "Квартал 95". Уже 1 декабря его заочно арестовал суд.

На фоне самого "Квартала" также возник скандал. Команде пришлось делать публичное заявление из-за совладельца Студии. В нем говорилось, что Миндич "имеет юридическую связь" с компанией, но "не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды"

"Квартал 95" - это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди - актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", - заявили в Студии.

Но это не остановило волну критики. Позже украинцы начали обсуждать новогодний концерт "Квартала", на котором традиционно должны были выступить звезды. Некоторые известные артисты отказались от участия в праздничном шоу. Но, как оказалось, нашлись другие, которые все же вышли на сцену.