Дочь Поляковой везет мужа-иностранца знакомиться с родителями в Украину: как он реагирует

Понедельник 15 декабря 2025 17:29
Дочь Поляковой везет мужа-иностранца знакомиться с родителями в Украину: как он реагирует Маша Полякова с возлюбленным (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Иванна Пашкевич

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария впервые отправилась в Украину вместе со своим мужем-иностранцем Эденом Пассарелли. Для него эта поездка стала особенной, ведь он впервые лично познакомится со своей звездной тещей и тестем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Маши.

Мария поделилась кадрами из путешествия в stories. В видео она поинтересовалась у мужа, радуется ли он поездке и будущему знакомству с ее родителями.

"Эден, скажи, пожалуйста, ты рад, что едешь в Украину? Ты рад, что увидишь моего папу и мою маму?", - спросила она,

На что Эден с улыбкой несколько раз ответил "да".

Впрочем, дорога в Украину для супругов оказалась не без приключений. Мария призналась, что они не успели на самолет в Варшаву, из-за чего вынуждены были ждать следующего рейса.

"Мы не успели на наш самолет в Варшаву. Теперь ждем где-то четыре часа на новый самолет. Будем пытаться успеть на поезд", - рассказала она.

Несмотря на трудности, дочь певицы настроена оптимистично и надеется, что путешествие завершится вовремя.

Дочь Поляковой везет мужа-иностранца знакомиться с родителями в Украину: как он реагируетМаша Полякова (скриншот)

Что известно о замужестве Маши Поляковой

В этом году Мария официально вышла замуж за Эдена Пассарелли. Супруги учатся в США - девушка получает музыкальное образование в престижном колледже, где также учится ее муж.

Кроме этого, пара выступает вместе в совместной музыкальной группе.

Предложение руки и сердца Эден сделал романтично - на яхте. Он подготовил букет цветов, речь и, став на одно колено, сделал предложение Марии. Девушка ответила согласием.

Ранее Оля Полякова признавалась, что тепло относится к зятю и поддерживает выбор дочери.

