Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Побрил голову и заметно похудел: Микки Рурк изменился до неузнаваемости (фото)

Воскресенье 04 января 2026 11:14
Побрил голову и заметно похудел: Микки Рурк изменился до неузнаваемости (фото) Микки Рурк (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудский актер Микки Рурк, который открыто поддерживает Украину, шокировал поклонников своим новым видом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

В новогодний день папарацци зафиксировали 73-летнего актера, когда он забирал доставку из Taco Bell.

Бывший голливудский сердцеед был с бритой головой, резко похудевшим лицом и уставшим видом, одет в полосатый свитер, имел на шее четки и вышел из дома без обуви.

Его внешность резко контрастирует с образом, который в 1980-90-х сделал Рурка одним из самых желанных актеров Голливуда.

На фоне новых фото появились сообщения о серьезных финансовых трудностях актера.

Как сообщает Daily Mail, Рурку грозит выселение из-за почти 60 тысяч долларов неуплаченной арендной платы.

"Микки - "богатый бедный". Он живет от зарплаты до зарплаты, потому что тратит деньги так быстро, что каждый раз оказывается на нуле", - рассказал источник изданию Daily Mail.

По словам инсайдера, финансовые проблемы связаны с тем, что актер больше не получает больших гонораров.

"Фильмы, в которых он сейчас снимается, не приносят тех денег, к которым он привык. Это почти жизнь от гонорара до гонорара", - пояснил источник.

В то же время инсайдер подчеркнул, что Рурк убежден - ему удастся избежать выселения:

"Он уверен, что договорится и сможет остаться в доме", - отметил собеседник издания.

Судебное дело и дом с историей

Согласно документам, полученным Daily Mail и поданным в Высший суд Лос-Анджелеса, 18 декабря актеру было вручено трехдневное уведомление с требованием оплатить задолженность или освободить помещение.

На тот момент долг Рурка составлял 59 100 долларов, согласно иску владельца дома Эрика Т. Голди.

Рурк арендует трехкомнатный дом с 2,5 ванными комнатами с марта прошлого года.

Побрил голову и заметно похудел: Микки Рурк изменился до неузнаваемости (фото)Микки Рурк (фото: Getty Images)

Изначально арендная плата составляла 5200 долларов в месяц, однако впоследствии ее повысили до 7000 долларов.

Дом, расположенный в районе Беверли-Гроув, имеет историческую ценность: по данным Los Angeles Times, в 1940-х годах в нем жил известный писатель Рэймонд Чандлер.

"Он жил жизнью рок-звезды"

Инсайдеры отмечают, что нынешний вид актера не является неожиданностью для его близкого окружения.

"Микки прожил жизнь рок-звезды - с наркотиками, алкоголем и постоянными операциями на лице", - заявил источник.

По словам собеседника издания, реакция публики вполне предсказуема:

"Люди помнят его как одного из самых красивых мужчин Голливуда. Поэтому, видя его таким, они либо осуждают, либо высмеивают", - пояснил источник.

Скандалы и спад карьеры

Карьера Рурка получила серьезный удар после его скандального участия в британском реалити-шоу Celebrity Big Brother.

В апреле актер был вынужден покинуть проект из-за ряда оскорбительных и гомофобных высказываний в адрес других участников.

В частности, блогер и певица Джоджо Сива позже назвала его поведение оскорбительным, одновременно отметив, что считает Рурка "человеком, который пережил много травм".

Сам актер неоднократно признавал собственные ошибки. В интервью The Sun он заявил, что именно его характер разрушил карьеру.

Побрил голову и заметно похудел: Микки Рурк изменился до неузнаваемости (фото)Микки Рурк (кадр из фильма "Неудержимые")

"Я совершил много ошибок. Мне некого винить, кроме себя", - сказал Микки Рурк в комментарии The Sun.

На пике карьеры в 1980-90-х годах Микки Рурк считался одним из самых харизматичных актеров Голливуда благодаря ролям в фильмах "9 с половиной недель", "Сердце ангела" и "Рыба-тарабулька".

Впрочем, многочисленные травмы, полученные во время боксерской карьеры, пластические операции и годы зависимостей существенно изменили как его внешность, так и профессиональный путь.

Сейчас представители Микки Рурка не комментировали ни его внешний вид, ни ситуацию с возможным выселением.

