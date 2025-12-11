ua en ru
Виннику прямо в глаза сказали, как его называют украинцы: реакцию нужно видеть (видео)

Четверг 11 декабря 2025 20:15
Виннику прямо в глаза сказали, как его называют украинцы: реакцию нужно видеть (видео) Олег Винник (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Певец Олег Винник, который утверждает, что уже не реагирует на хейт и критику, не сдержал эмоций, когда услышал, каким словом его называют. Артист и его жена Таюне искренне возмутились.

Это произошло во время интервью РБК-Украина.

Как Винник услышал, кем его называют украинцы

Во время разговора журналистка РБК-Украина Юлия Гаюк спросила, могут ли организаторы концертов сознательно не звать Винника на выступления в Украину из-за скандалов вокруг него.

"Обо мне пишут, что я скандальный артист. В каком скандале меня хоть кто-то видел?" - заявил певец.

В ответ на это журналистка прямо в глаза сказала Виннику, что многие называют его предателем. Артиста это ошарашило.

"Почему предатель? В чем предатель? В том, что до войны, никто не знал об этих всех благотворительностях и так далее? Сколько всего было! Я вообще человек такой: левая рука сделала, правая это не видит в хорошем смысле. Если в этом предатель, обзывайте меня, как хотите. Конечно это обидно", - признал Винник.

"Я не считаю себя предателем и никогда в жизни не буду считать. Предатели - не я, а предатели те, которые на той стороне, переходят на ту сторону. Я никогда не отрекался от своей страны, а наоборот делаю все, что я могу сделать. Если это предатель, пожалуйста, называйте меня", - добавил он.

Виннику прямо в глаза сказали, как его называют украинцы: реакцию нужно видеть (видео)Винник и Таюне (скриншот)

После этого Олег рассказал, что живет в Германии уже 25 лет, свободно общается на немецком и работал в крупнейших мюзиклах.

"Я в этом предатель? В том, что еще когда мою страну никто не знал, как Украину, а я уже в 2003 году держал свой флаг и пресса уже это опубликовала? Сегодня это все настолько предвзято. Но мне кажется, что не из-за этого меня так называют, а из-за того, что кто-то пускает этот хейт пускает и люди цепляются за это все. Прозрение будет", - сказал Винник.

А Таюне, которая также была возмущена словами о том, что украинцы называют ее мужа предателем, поделилась собственным мнением о хейте вокруг него.

"Олег конкурент, он сильно яркий человек. На нем и зарабатывали, и до сих пор зарабатывают. Но в саму Украину Олег внес немаленькую частичку себя и творчества, которую никто не заметил. За все время существования Олега Винника хоть кто-то ну хоть как-то? В те времена всем народные, заслуженные, всем все давали. Он не для этого работает, но никто за Олега ничего не сказал хорошего. Ни разу. Если только высмеяли", - заявила избранница певца.

"И мне обидно за то, что столько талантливых украинских людей так недооценивают? А потом, я знаю, поверьте мне, будут книжки писать. И сейчас расписывают об Олеге диссертации как о феномене. Поверьте мне, вспомните, придете и скажете мне, сколько потом напишут о нем", - также сказала она.

Смотрите реакцию Винника на слова о предателе с 2:34:10.

