ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лига конференций: как сыграли потенциальные соперники "Шахтера"

Пятница 20 февраля 2026 00:21
UA EN RU
Лига конференций: как сыграли потенциальные соперники "Шахтера" Польский "Лех" сделал уверенный шаг к 1/8 финала (фото: x.com/LechPoznan)
Автор: Андрей Костенко

19 февраля состоялись первые матчи стыковой стадии плей-офф Лиги конференций. В них приняли участие и четыре клуба, которые являются потенциальными соперниками донецкого "Шахтера" в 1/8 финала.

О том, какие результаты принесли поединки - сообщает РБК-Украина.

Читайте также: "Карпаты" перед матчем с "Шахтером" усилились экс-игроком "Реал Сосьедада"

Формат плей-офф

Напомним, что участие в стыках принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда. Среди последних - единственный представитель Украины, оставшийся в еврокубках - донецкий "Шахтер".

Известно, что "Шахтер" в 1/8 финала встретится с кем-то из победителей таких противостояний: "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) или "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция).

Как сыграли возможные соперники "горняков"

В противостоянии "КуПС" - "Лех" польский клуб фактически гарантировал себе выход в следующий этап, уверенно обыграв финнов на выезде.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме. Игрок "Леха" Козубаль открыл счет уже на 9-й минуте, а затем соперник остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Луйейе-Лутумбы. Перед перерывом Исмахил удвоил преимущество, закрепив полную игровую доминацию поляков - 0:2.

В другом матче потенциальных соперников "Шахтера" турецкий "Самсунспор" одержал минимальную победу над "Шкендией" из Северной Македонии (1:0). Несмотря на нереализованный пенальти и серию упущенных моментов, гости дожали македонцев на 77-й минуте благодаря голу форварда сборной Чада Мариуса. Эта игра стала дебютной для нового рулевого турецкого клуба Торстена Финка.

Отметим, что в составе "Шкендии" в этом матче выступили знакомые украинским болельщикам игроки: 39-летний экс-нападающий "Севастополя" и "Таврии" Бесарт Ибраими и арендованный у киевского "Динамо" Решат Рамадани.

Лига конференций, первые стыковые матчи:

  • "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:1
  • "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) - 0:2
  • "Ноа" (Армения) - АЗ (Нидерланды) - 1:0
  • "Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:1
  • "Дрита" (Косово) - "Целье" (Словения) - 2:3
  • "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) - 0:1
  • "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) - 0:1
  • "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

Ответные матчи состоятся через неделю - 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля.

Ранее мы сообщили, что в украинском футболе может появиться новый турнир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Шахтер
Новости
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"