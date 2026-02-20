Лига конференций: как сыграли потенциальные соперники "Шахтера"

19 февраля состоялись первые матчи стыковой стадии плей-офф Лиги конференций. В них приняли участие и четыре клуба, которые являются потенциальными соперниками донецкого "Шахтера" в 1/8 финала.

О том, какие результаты принесли поединки - сообщает РБК-Украина .

Формат плей-офф

Напомним, что участие в стыках принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда. Среди последних - единственный представитель Украины, оставшийся в еврокубках - донецкий "Шахтер".

Известно, что "Шахтер" в 1/8 финала встретится с кем-то из победителей таких противостояний: "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) или "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция).

Как сыграли возможные соперники "горняков"

В противостоянии "КуПС" - "Лех" польский клуб фактически гарантировал себе выход в следующий этап, уверенно обыграв финнов на выезде.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме. Игрок "Леха" Козубаль открыл счет уже на 9-й минуте, а затем соперник остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Луйейе-Лутумбы. Перед перерывом Исмахил удвоил преимущество, закрепив полную игровую доминацию поляков - 0:2.

В другом матче потенциальных соперников "Шахтера" турецкий "Самсунспор" одержал минимальную победу над "Шкендией" из Северной Македонии (1:0). Несмотря на нереализованный пенальти и серию упущенных моментов, гости дожали македонцев на 77-й минуте благодаря голу форварда сборной Чада Мариуса. Эта игра стала дебютной для нового рулевого турецкого клуба Торстена Финка.

Отметим, что в составе "Шкендии" в этом матче выступили знакомые украинским болельщикам игроки: 39-летний экс-нападающий "Севастополя" и "Таврии" Бесарт Ибраими и арендованный у киевского "Динамо" Решат Рамадани.

Лига конференций, первые стыковые матчи:

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 1:1

"КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша) - 0:2

"Ноа" (Армения) - АЗ (Нидерланды) - 1:0

"Сигма" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария) - 1:1

"Дрита" (Косово) - "Целье" (Словения) - 2:3

"Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия) - 0:1

"Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция) - 0:1

"Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

Ответные матчи состоятся через неделю - 26 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля.