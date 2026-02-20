Избиение хозяев в Лиге Европы: результаты первых стыковых матчей

19 февраля стартовал этап стыковых поединков за право сыграть в 1/8 финала второго по значению еврокубка -- Лиги Европы.

О том, как завершились первые матчи - сообщает РБК-Украина .

Доминирование гостей

Участие в стыках принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы.

В первых матчах клубы из нижней части таблицы принимали соперников дома. Поэтому неудивительно, что результаты в целом стали неутешительными для хозяев. Команды, финишировавшие в таблице выше, уверенно подтвердили свой класс.

Из восьми поединков хозяева победили лишь в одном и еще один матч принес ничью. В остальных - доминировали гости.

Лига Европы, первые стыковые матчи:

"Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) - 0:1

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 1:3

ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания) - 1:2

"Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:3

"Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:1

"Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" Пльзень (Чехия) - 2:2

"Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:4

Что дальше

Ответные матчи состоятся через неделю - 26 февраля.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда. Среди последних - итальянская "Рома", игроком которой является форвард сборной Украины Артем Довбик. Впрочем отечественный футболист из-за травмы выбыл до конца сезона и не попал в заявку своего клуба на вторую часть ЛЕ.