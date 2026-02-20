ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Избиение хозяев в Лиге Европы: результаты первых стыковых матчей

Пятница 20 февраля 2026 00:39
UA EN RU
Избиение хозяев в Лиге Европы: результаты первых стыковых матчей Бывший клуб Зинченко - "Ноттингем" уверенно победил в Стамбуле (фото: x.com/NFFC)
Автор: Андрей Костенко

19 февраля стартовал этап стыковых поединков за право сыграть в 1/8 финала второго по значению еврокубка -- Лиги Европы.

О том, как завершились первые матчи - сообщает РБК-Украина.

Читайте также: Как сыграли потенциальные соперники "Шахтера" в Лиге конференций

Доминирование гостей

Участие в стыках принимают клубы, занявшие места от 9-го до 24-го в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы.

В первых матчах клубы из нижней части таблицы принимали соперников дома. Поэтому неудивительно, что результаты в целом стали неутешительными для хозяев. Команды, финишировавшие в таблице выше, уверенно подтвердили свой класс.

Из восьми поединков хозяева победили лишь в одном и еще один матч принес ничью. В остальных - доминировали гости.

Лига Европы, первые стыковые матчи:

  • "Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия) - 0:1
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 1:3
  • ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания) - 1:2
  • "Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия) - 0:3
  • "Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:1
  • "Панатинаикос" (Греция) - "Виктория" Пльзень (Чехия) - 2:2
  • "Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия) - 1:4

Что дальше

Ответные матчи состоятся через неделю - 26 февраля.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда. Среди последних - итальянская "Рома", игроком которой является форвард сборной Украины Артем Довбик. Впрочем отечественный футболист из-за травмы выбыл до конца сезона и не попал в заявку своего клуба на вторую часть ЛЕ.

Ранее мы сообщили, что в украинском футболе может появиться новый турнир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Рома Артем Довбик
Новости
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"