Плотницкий получил награды волейбольной Серии А: за рекорд и лучшее исполнение

Украинский волейболист Олег Плотницкий получил сразу две индивидуальные награды по итогам сезона-2024/25 в итальянской Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Исторический рекорд украинца

Перед стартом поединка 2-го тура нового чемпионата между "Перуджей" и "Лубе Чивитановой" ему вручили призы за наибольшее количество эйсов и лучшую подачу в сезоне.

В прошлом чемпионате Серии А на счету Плотницкого было 75 эйсов (выигранных очков непосредственно с подачи), что стало лучшим показателем в лиге.

Всего, с учетом Кубка Италии, волейболист записал в свой актив 77 подач навылет. Это - личный рекорд игрока: предыдущее достижение украинца датировалось сезоном-2020/21, когда он оформил 64 эйса.

Плотницкий опередил по количеству результативных подач звезд сборной Италии - Алессандро Микелетто (60) и Маттиа Боттоло (51).

Кроме того, одна из его подач была признана лучшей.

Команда украинца - "Перуджа" завершила чемпионат с бронзовыми медалями.

Новый сезон начал с MVP

Сезон-2025/26 Плотницкий начал не менее ярко: он стал MVP (лучшим игроком) первого тура. Его "Перуджа" победила "Монцу" (3:1), а украинец набрал 14 очков, сделав в том числе два эйса.

После двух сыгранных туров "Перуджа" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая лидерам лишь одно очко. Команда выиграла оба стартовых поединка, но "Лубе Чивитанову" одолела лишь на тайбрейке (3:2).

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой области, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу". В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграл Лигу чемпионов-2024/25.

Выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023.

Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже. После чего официально заявил о завершении карьеры в составе национальной команды.