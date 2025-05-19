Отказавшийся от сборной Украины Плотницкий выиграл волейбольную Лигу чемпионов

Итальянский волейбольный клуб "Перуджа", за который выступает экс-игрок сборной Украины Олег Плотницкий, одержал победу в Лиге чемпионов-2024/25, впервые в истории выиграв самый престижный еврокубковый турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Победа на тай-брейке

В финале, проходившем в польском Лодзе, "Перуджа" сошлась с местным "Заверче". Матч длился пять сетов и завершился победой итальянцев на тай-брейке - 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 22:25, 15:10).

Плотницкий сыграл ключевую роль в завоевании титула - он набрал 18 очков, в том числе реализовал решающую атаку в первом сете и отметился тремя результативными блоками.

"Перуджа" уверенно провела сезон в ЛЧ: выиграла свою группу, в четвертьфинале обыграла другой итальянский клуб - "Монцу", а в полуфинале - турецкий "Халкбанк". Финал стал настоящим испытанием, но в пятом сете итальянцы снова доказали свою силу.

Плотницкий в финале ЛЧ (фото: x.com/SIRVolleyPG)

Италийско-польские финалы

Этот трофей стал первым в истории "Перуджи" и дебютным для Плотницкого в Лиге чемпионов. Это также вторая подряд победа итальянского клуба в турнире: в прошлом году в ЛЧ триумфовал "Трентино".

В последние пять сезонов почетный трофей непременно разыгрывают представители Италии и Польши. До итальянского дубля трижды подряд успех имели поляки. У итальянцев больше всего побед в Лиге (Кубке) чемпионов за всю историю - 20 выигранных финалов.

Кто такой Олег Плотницкий

Уроженец Винницкой область, волейболом начал заниматься в Хмельницком. В восьмом классе переехал в Харьков, где учился в областном училище физической культуры.

На взрослом уровне дебютировал в составе тамошней "Юракадемии". Впоследствии перешел в харьковский "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом Украины. Осенью 2017-го перебрался в итальянскую "Монцу". В сезоне-2019/20 сменил прописку в пределах итальянской Суперлиги, переехав в "Перуджу". В рядах умбрийцев оформил золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграл Лигу чемпионов-2024/25.

Звездный игрок в составе сборной Украины (фото: facebook.com)

Конфликт со сборной Украины

Звездный волейболист выступал за сборную Украины с 2017 до 2023 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023. Последний матч за сборную Украины провел в 2023 году - в квалификации на Олимпиаду в Париже.

В мае 2024 года Плотницкий вместе еще с восемью ведущими волейболистами отказались играть за национальную команду. Формальные причины назывались разные, в частности, желание отдохнуть после тяжелого сезона и травмы. Но на самом деле игроки таким образом выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды - латвийца Угиса Крастиньша и назначением на его место аргентинского специалиста Рауля Лосано.

Впрочем, и без лидеров сборная Украины выиграла Золотую Евролигу, в финале одолев сборную Хорватии. После этого команда выступила в Кубке претендентов, где впервые в истории завоевала право играть в самой престижной мировой серии - Лиге наций.

Впоследствии большинство отказников вернулась в состав сборной. Однако Плотницкий официально заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Отметим, что в текущем году "сине-желтые" сыграют на двух престижных соревнованиях: Лиге наций (11 июня - 20 июля) и чемпионате мира (12-28 сентября).